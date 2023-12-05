Белгородская область сможет бороться с «наливайками» в МКД

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Бороться с «наливайками» теперь смогут сами регионы. Соответствующие поправки депутаты Госдумы приняли в первом чтении. Речь идёт о заведениях, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Такие объекты маскируются под кафе и продают пиво, сидр и другой алкоголь.
«Днём это магазины, а ночью — псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутатам поступало множество обращений от жителей МКД, в которых расположены такие «наливайки».
Согласно законопроекту, регионы смогут запрещать реализацию спиртного в таких псевдокафе или ограничивать время продажи. Возможность запрещать продажу крепкого алкоголя субъектам РФ передали ранее.
Добавим, что только в начале 2022 года белгородцы предлагали закрыть почти 100 пивных магазинов в многоквартирных домах.