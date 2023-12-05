Белгородская область сможет бороться с «наливайками» в МКД

Бороться с «наливайками» теперь смогут сами регионы. Соответствующие поправки депутаты Госдумы приняли в первом чтении. Речь идёт о заведениях, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Такие объекты маскируются под кафе и продают пиво, сидр и другой алкоголь.