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Пиво

Белгородская область сможет бороться с «наливайками» в МКД

5 декабря 2023, 11:42
Фото: 1MI
Пиво

Госдума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с «наливайками»

Регионам разрешат самостоятельно запрещать продажу пива и сидра в заведениях, маскирующихся под кафе, на первых этажах многоквартирных домов и прилегающих к ним территориях. Поправки в закон депутаты приняли в первом чтении, сообщили в пресс-службе Госдумы.
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Госдума

Бороться с «наливайками» теперь смогут сами регионы. Соответствующие поправки депутаты Госдумы приняли в первом чтении. Речь идёт о заведениях, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Такие объекты маскируются под кафе и продают пиво, сидр и другой алкоголь.

«Днём это магазины, а ночью — псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутатам поступало множество обращений от жителей МКД, в которых расположены такие «наливайки».

Согласно законопроекту, регионы смогут запрещать реализацию спиртного в таких псевдокафе или ограничивать время продажи. Возможность запрещать продажу крепкого алкоголя субъектам РФ передали ранее.

Добавим, что только в начале 2022 года белгородцы предлагали закрыть почти 100 пивных магазинов в многоквартирных домах.

В Белгороде предложили закрыть 96 пивных в многоквартирных домах
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#Общество#Белгородская область#Госдума#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав володин#Пивные магазины#Наливайки
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