Подарок на праздники: в феврале и марте в Москву из Белгорода отправят больше поездов

Поезд № 527М Москва — Белгород будет следовать через Губкин и Старый Оскол. Отправление запланировано 22 и 26 февраля, 7 и 11 марта. Выезжать он будет с Павелецкого вокзала Москвы в 23:20 и прибывать в Белгород в 18:00 следующего дня.