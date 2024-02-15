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Поезд

Подарок на праздники: в феврале и марте в Москву из Белгорода отправят больше поездов

15 февраля 2024, 08:47
Фото: 1MI
Поезд

Дополнительные поезда из Белгорода в Москву назначат в праздники

В честь предстоящих праздничных дней февраля и марта для белгородцев организовали дополнительные поезда в Москву. Курсировать будут сразу четыре поезда — по два в каждую сторону, отметили в региональном минтрансе.

Поезд № 527М Москва — Белгород будет следовать через Губкин и Старый Оскол. Отправление запланировано 22 и 26 февраля, 7 и 11 марта. Выезжать он будет с Павелецкого вокзала Москвы в 23:20 и прибывать в Белгород в 18:00 следующего дня.

Поезд № 235Х Москва — Белгород — будет ехать через Калугу 22 февраля и 7 марта. Отправление назначено с Киевского вокзала в 17:40, а прибытие в Белгород — в 06:25.

На обратное направление также выделили два поезда. № 236В Белгород — Москва 25 февраля и 10 марта будет ехать через Калугу. Отправление запланировано на 15:20, прибытие — на 05:55.

21 и 25 февраля, 6 и 10 марта, белгородцев отвезёт в Москву поезд № 528В, следующий через Губкин и Старый Оскол. Отправляться он будет в 11:00, а прибудет в 05:05 на Павелецкий вокзал.

Приобрести билеты можно на официальном сайте РЖД либо на кассах вокзала. Белгородцам посоветовали заранее оформлять проездные документы.

Из Белгорода в Москву и обратно назначили дополнительные поезда
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#Общество#Белгородская область#Москва#Поезд#8 марта#Новости Белгорода#23 февраля#Белгород#Александра Склярова
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