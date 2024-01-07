Из Белгорода в Москву и обратно назначили дополнительные поезда

Также сообщается, что в состав поезда № 720/719 «Ласточка» включат дополнительно ещё пять вагонов. Число мест увеличится на 341. Поезд будет курсировать каждый день. Из Москвы с 7 по 30 января он отправляется в 14:10, а из Белгорода с 8 по 31 января в 4:32.