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Из Белгорода в Москву и обратно назначили дополнительные поезда

Из Белгорода в Москву и обратно назначили дополнительные поезда

7 января 2024, 06:55
Фото: 1MI
Составы отправятся в Москву 9 и 10 января. В состав поезда «Ласточка» дополнительно включат пять вагонов. Ещё один дополнительный поезд отправится в Москву сегодня, 7 января. Об этом сообщили в группе АО «ФПК» в соцсети.

Из Белгорода в Москву и в обратном направлении назначили дополнительные поезда. Поезд №527/528 Белгород — Москва отправится из областного центра в столицу 9 и 10 января в 11:00. В обратном направлении он поедет 10 и 11 января в 23:20. В состав включили десять плацкартных и купейных вагонов на 482 места.

Также сообщается, что в состав поезда № 720/719 «Ласточка» включат дополнительно ещё пять вагонов. Число мест увеличится на 341. Поезд будет курсировать каждый день. Из Москвы с 7 по 30 января он отправляется в 14:10, а из Белгорода с 8 по 31 января в 4:32.

Кроме того, ещё один дополнительный поезд № 220/219 Белгород — Москва отправится в столицу сегодня, 7 января.

Напомним, ранее стало известно, что маршрут поезда Белгород — Поныри могут продлить до Орла. Поезд с 8 октября курсирует по местам воинской славы по воскресеньям.

Маршрут одного из белгородских поездов может измениться
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#Белгородская область#Москва#Отправление#Дополнительные поезда#Маршрут#Поезда#Пассажирский транспорт#Белгород#Наталья Корявых
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