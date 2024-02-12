Белгородцы, опоздавшие на самолёт в Турцию из-за поезда, подали в суд

В Алексеевке продавец принял у белгородца ранее купленное пальто, которое не подошло по размеру, но деньги не отдал. А в Валуйках ООО «Скилбокс» некачественно оказало образовательные услуги. В обоих случаях потребителям помогли составить исковое заявление, суд удовлетворил требования в части.