Белгородцы, опоздавшие на самолёт в Турцию из-за поезда, подали в суд

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:01
Обращение о ненадлежащем качестве услуг железнодорожного транспорта поступили по отношению к АО «ФПК». Сообщается, что поезд Белгород — Москва прибыл на место назначения с опозданием, из-за чего потребители опоздали на самолёт Москва — Анталья.
Белгородцы оформили претензию, но требования не были удовлетворены. Тогда им помогли составить исковое заявление: суд признал их обоснованными в части. Ответчик подал апелляцию, но суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений.
В Алексеевке продавец принял у белгородца ранее купленное пальто, которое не подошло по размеру, но деньги не отдал. А в Валуйках ООО «Скилбокс» некачественно оказало образовательные услуги. В обоих случаях потребителям помогли составить исковое заявление, суд удовлетворил требования в части.