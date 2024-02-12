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Самолёт

Белгородцы, опоздавшие на самолёт в Турцию из-за поезда, подали в суд

12 февраля 2024, 09:01
Фото: 1MI
Самолёт

Роспотребнадзор рассказал о судах белгородцев с компаниями

Специалисты управления Роспотребнадзора выяснили, какие хозяйствующие объекты во втором полугодии 2023 года нарушили права потребителей. Подробный список опубликовали на официальном сайте федеральной службы.

Обращение о ненадлежащем качестве услуг железнодорожного транспорта поступили по отношению к АО «ФПК». Сообщается, что поезд Белгород — Москва прибыл на место назначения с опозданием, из-за чего потребители опоздали на самолёт Москва — Анталья.

Белгородцы оформили претензию, но требования не были удовлетворены. Тогда им помогли составить исковое заявление: суд признал их обоснованными в части. Ответчик подал апелляцию, но суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений.

В Алексеевке продавец принял у белгородца ранее купленное пальто, которое не подошло по размеру, но деньги не отдал. А в Валуйках ООО «Скилбокс» некачественно оказало образовательные услуги. В обоих случаях потребителям помогли составить исковое заявление, суд удовлетворил требования в части.

Белгородским потребителям вернули более 11 миллионов рублей за некачественные товары и услуги
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#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Алексеевка#Валуйки#Новости Белгорода#Нарушение прав потребителей#Белгород#Александра Склярова
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