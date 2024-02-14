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Минеральная вода

В Белгороде заметили подозрительную воду, которую снимают с продажи по всей стране

14 февраля 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney
Минеральная вода

В белгородском магазине нашлась подозрительная минералка

Местные жители заметили бутылку воды «Джермук» в онлайн-сервисе доставки продуктов и товаров. Правда, оказалась она только в «Ленте».

Ранее стало известно, что в стране приостановят продажу партии минеральной воды «Джермук». Распоряжение распространяется на товар, ввезённый в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года.

Решение связано с происшествием во Владикавказе. Мужчина купил минералку указанной торговой марки, однако в бутылке оказался уксус. В итоге человек получил ожог пищевода. Пострадавший скончался в больнице, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Проблемная минералка нашлась и в Белгороде. Правда, в онлайн-сервисе доставки продуктов и товаров она оказалась только в магазине «Лента».

Отметим, что партия минеральной воды этой марки насчитывает 2,4 млн бутылок, её везли на продажу в 84 региона России, сообщает РБК. Проверку воды проводит Роспотребнадзор.

Минеральная вода в магазине БелгородаМинеральная вода в магазине Белгорода
Минеральная вода в магазине Белгорода
Фото: Bel.ru
Вместо лечебной воды — уксус: в России приостановят продажу минералки
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Продажи#Белгород#Алина Харина#Минералка#Джермук
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