В Белгороде заметили подозрительную воду, которую снимают с продажи по всей стране

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Ранее стало известно, что в стране приостановят продажу партии минеральной воды «Джермук». Распоряжение распространяется на товар, ввезённый в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года.
Решение связано с происшествием во Владикавказе. Мужчина купил минералку указанной торговой марки, однако в бутылке оказался уксус. В итоге человек получил ожог пищевода. Пострадавший скончался в больнице, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Проблемная минералка нашлась и в Белгороде. Правда, в онлайн-сервисе доставки продуктов и товаров она оказалась только в магазине «Лента».
Отметим, что партия минеральной воды этой марки насчитывает 2,4 млн бутылок, её везли на продажу в 84 региона России, сообщает РБК. Проверку воды проводит Роспотребнадзор.