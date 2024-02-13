Вместо лечебной воды — уксус: в России приостановят продажу минералки

Решение о приостановке продаж связано с инцидентом во Владикавказе. Местный житель сделал глоток из бутылки минералки этой марки, однако вместо воды там оказался уксус. В итоге мужчина получил ожог пищевода. Как сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, пострадавший скончался в больнице.