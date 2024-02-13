Вместо лечебной воды — уксус: в России приостановят продажу минералки

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Published Сегодня, 12:00
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В России приостановят продажу партии минеральной воды «Джермук». В настоящий момент в розничной продаже находится больше 2,4 млн бутылок. Распоряжение коснётся товара, ввезённого с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года. Роспотребнадзор проведёт проверку.
Минералку производит армянская компания Jermuk Group.
Решение о приостановке продаж связано с инцидентом во Владикавказе. Местный житель сделал глоток из бутылки минералки этой марки, однако вместо воды там оказался уксус. В итоге мужчина получил ожог пищевода. Как сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, пострадавший скончался в больнице.