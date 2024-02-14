Сигареты неизвестного происхождения продавали в белгородских магазинах

Posted Вчера, 13:47
Published Вчера, 13:47
Modified Вчера, 13:49
Updated Вчера, 13:49
В магазинах Валуйского городского округа, принадлежащих местным предпринимателям, нашли табачную продукцию без специальных акцизных марок. В отношении двух предпринимателей завели административные дела за продажу товаров без маркировки (ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ).
Суд признал двоих предпринимателей виновными. Им назначили наказание в виде штрафов в общей сумме 60 тыс. рублей.
Немаркированную продукцию конфисковали.