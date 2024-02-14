Сигареты неизвестного происхождения продавали в белгородских магазинах

В магазинах Валуйского городского округа, принадлежащих местным предпринимателям, нашли табачную продукцию без специальных акцизных марок. В отношении двух предпринимателей завели административные дела за продажу товаров без маркировки (ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ).