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Posted Вчера, 13:47

Published Вчера, 13:47

Modified Вчера, 13:49

Updated Вчера, 13:49

Сигареты

Сигареты неизвестного происхождения продавали в белгородских магазинах

14 февраля 2024, 13:47
Фото: 1MI
Сигареты

Белгородских предпринимателей наказали штрафами за немаркированный табак

В двух магазинах Валуйского горокруга нашли табачную продукцию без акцизных марок. Предпринимателям выписали штрафы. Продукцию пришлось конфисковать, сообщили в региональной прокуратуре.

В магазинах Валуйского городского округа, принадлежащих местным предпринимателям, нашли табачную продукцию без специальных акцизных марок. В отношении двух предпринимателей завели административные дела за продажу товаров без маркировки (ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ).

Суд признал двоих предпринимателей виновными. Им назначили наказание в виде штрафов в общей сумме 60 тыс. рублей.

Немаркированную продукцию конфисковали.

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#Общество#Белгородская область#Табак#Белгород#Валуйский горокруг#Александра Склярова
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