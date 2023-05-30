Белгородцы смогут бесплатно проверить здоровье во Всемирный день без табака

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Белгородцы смогут бесплатно проверить своё здоровье во Всемирный день без табака. Медики из областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики будут принимать горожан 31 мая с 13:00 до 16:00 в парке Ленина на площадке возле «Октября».
Жителям Белгорода измерят уровень глюкозы и холестерина в крови, артериальное давление, запишут в школы по отказу от курения. Более того, дадут рекомендации по выявленным факторам риска. Консультацию по лечению зависимостей проведут врачи-наркологи и психологи.
Однако во Всемирный день без табака горожан ждут не только обследования, но и мастер-классы по скандинавской ходьбе, физической активности, дыхательной гимнастике, упражнения для суставов.