Белгородцы смогут бесплатно проверить здоровье во Всемирный день без табака

Белгородцы смогут бесплатно проверить своё здоровье во Всемирный день без табака. Медики из областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики будут принимать горожан 31 мая с 13:00 до 16:00 в парке Ленина на площадке возле «Октября».