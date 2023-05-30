Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Изображение материала

Белгородцы смогут бесплатно проверить здоровье во Всемирный день без табака

30 мая 2023, 08:54
Фото: 1MI
Обследование горожане пройдут 31 мая в парке Ленина на площадке возле «Октября». Проверку проведут врачи областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Белгородцы смогут бесплатно проверить своё здоровье во Всемирный день без табака. Медики из областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики будут принимать горожан 31 мая с 13:00 до 16:00 в парке Ленина на площадке возле «Октября».

Жителям Белгорода измерят уровень глюкозы и холестерина в крови, артериальное давление, запишут в школы по отказу от курения. Более того, дадут рекомендации по выявленным факторам риска. Консультацию по лечению зависимостей проведут врачи-наркологи и психологи.

Однако во Всемирный день без табака горожан ждут не только обследования, но и мастер-классы по скандинавской ходьбе, физической активности, дыхательной гимнастике, упражнения для суставов.

В Белгородской области вновь запускают «Поезда здоровья»
Узнать подробнее
Читайте также:
Цена здоровья: где сегодня жителям Белгорода помогут поставить правильный диагнозБелгородцы прошли «чек-ап здоровья» в Центральном паркеТолько 4% белгородцев оценили своё здоровье как «очень хорошее»
#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Город#Медицина#Белгородская область#Белгород#Обследование#Табак#Зависимость
Подпишитесь
Сразу четыре населённых пункта под Шебекино атаковали ВСУ
Сегодня, 08:58
Ночью Шебекинский горокруг атаковали БПЛА. Это помешало восстановлению электросетей
Сегодня, 06:54
Новое жильё взамен разрушенного ВСУ выбрали 789 белгородцев
Сегодня, 07:01
На федеральном канале снова ошиблись: Шебекино превратилось в Шемякино
Вчера, 18:57
Гладков рассказал о состоянии пострадавших белгородцев во время атаки ВСУ 29 мая
Сегодня, 07:27
Белгородэнерго напоминает водителям об опасности работы в охранной зоне ЛЭП
Сегодня, 09:35