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Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Сигареты

За курение в неположенном месте наказали почти 200 белгородских подростков

6 октября 2023, 15:07
Фото: 1MI
Сигареты
К административной ответственности привлекли 192 подростка. В то же время в этом году ещё ни одного продавца не поймали на продаже сигарет детям. Об этом сообщили журналисты «Открытого Белгорода» со ссылкой на региональное УМВД.

К административной ответственности за курение в неположенном месте привлекли 192 несовершеннолетних белгородца. Все материалы рассматривали на заседаниях территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Всем нарушителям назначили наказание в виде штрафа.

Сотрудники правоохранительных органов также следят за тем, чтобы подросткам в магазинах не продавали табачную продукцию. Полицейские утверждают, что в регионе с этим строго: за прошлый год выявили только один подобный случай. В этом году ещё ни один продавец не продал сигареты несовершеннолетним белгородцам.

По состоянию на 1 октября в регионе изъяли из незаконного оборота 34 250 пачек контрафактных сигарет. Уголовные дела возбудили против 11 человек, административные протоколы составили ещё на 35 жителей региона.

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#Белгородская область#Происшествия#Подростки#Курение#Белгород#Александра Склярова#Административный протокол
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