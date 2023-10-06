За курение в неположенном месте наказали почти 200 белгородских подростков

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
К административной ответственности за курение в неположенном месте привлекли 192 несовершеннолетних белгородца. Все материалы рассматривали на заседаниях территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Всем нарушителям назначили наказание в виде штрафа.
Сотрудники правоохранительных органов также следят за тем, чтобы подросткам в магазинах не продавали табачную продукцию. Полицейские утверждают, что в регионе с этим строго: за прошлый год выявили только один подобный случай. В этом году ещё ни один продавец не продал сигареты несовершеннолетним белгородцам.
По состоянию на 1 октября в регионе изъяли из незаконного оборота 34 250 пачек контрафактных сигарет. Уголовные дела возбудили против 11 человек, административные протоколы составили ещё на 35 жителей региона.