За курение в неположенном месте наказали почти 200 белгородских подростков

Сотрудники правоохранительных органов также следят за тем, чтобы подросткам в магазинах не продавали табачную продукцию. Полицейские утверждают, что в регионе с этим строго: за прошлый год выявили только один подобный случай. В этом году ещё ни один продавец не продал сигареты несовершеннолетним белгородцам.