Белгородец хранил дома немаркированный алкоголь и табак на 1,2 млн рублей

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Житель Губкина хранил у себя дома 1751 бутылку спиртных напитков общим объёмом 1547 литров и 740 пачек табачных изделий. Общая стоимость товаров составила 1 млн 158 тыс. 884 рубля.
При этом на всей продукции отсутствовали акцизные марки. Документов на реализацию и хранение у белгородца не оказалось.
Подозреваемый приобрёл алкоголь и табак для продажи в розницу и мелким оптом. Подпольный магазин обнаружили сотрудники местной полиции. Продукцию правоохранители изъяли.
Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Хранение с целью сбыта алкогольной и табачной продукции без маркировки, совершённое в крупном размере).
Ранее два подпольных алкомаркета обнаружили в Алексеевском горокруге. В обоих случаях это был семейный бизнес на дому.