Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Белгородец хранил дома немаркированный алкоголь и табак на 1,2 млн рублей

24 марта 2023, 14:41
Фото: УМВД России по Белгородской области
Полицейские выявили в Губкине подпольный магазин немаркированного алкоголя и табачной продукции. Более 1,5 тыс. литров спиртного и 740 пачек табачных изделий мужчина хранил дома, сообщили в УМВД по региону.

Житель Губкина хранил у себя дома 1751 бутылку спиртных напитков общим объёмом 1547 литров и 740 пачек табачных изделий. Общая стоимость товаров составила 1 млн 158 тыс. 884 рубля.

При этом на всей продукции отсутствовали акцизные марки. Документов на реализацию и хранение у белгородца не оказалось.

Подозреваемый приобрёл алкоголь и табак для продажи в розницу и мелким оптом. Подпольный магазин обнаружили сотрудники местной полиции. Продукцию правоохранители изъяли.

Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Хранение с целью сбыта алкогольной и табачной продукции без маркировки, совершённое в крупном размере).

Ранее два подпольных алкомаркета обнаружили в Алексеевском горокруге. В обоих случаях это был семейный бизнес на дому.

Фото: УМВД России по Белгородской области
ФСБ накрыла в Белгородской области два подпольных алкомаркета
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец бросил бутылку с алкоголем в автобус из-за неприязни к водителюПродавшая алкоголь подростку белгородка пыталась избавиться от наказания взяткойПродавцам двух белгородских магазинов грозит штраф за продажу алкоголя подросткам
#Ольга Аксёнова#Сигареты#Нелегальная продукция#Алкомаркет#Подпольный алкомаркет#Происшествия#Белгородская область#Губкин
Подпишитесь
Опасная Сеть: с чем сталкиваются дети в виртуальном мире и как избежать трагедии
Сегодня, 14:21
Я — «ПАС»: что за компания могла вручить машину экс-мэру Белгорода Антону Иванову?
Сегодня, 07:19
Митрополит Иоанн назвал одну из причин роста суицидов среди молодёжи
Сегодня, 12:46
Власти утвердили границы «Старого Белгорода» как достопримечательного места
Сегодня, 13:28
Государственные пенсии: кто и на что может претендовать
Сегодня, 12:12
Из шахты в Воркуте в директора центра по йоге: неожиданный путь белгородки
Сегодня, 14:46