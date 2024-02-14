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Posted Вчера, 15:02

Published Вчера, 15:02

Modified Вчера, 15:02

Updated Вчера, 15:02

Деньги

Белгородке назначили штраф за враньё сотруднику офиса микрозаймов

14 февраля 2024, 15:02
Фото: 1MI
Деньги

Суд оштрафовал белгородку за ложные сведения для МФО

Девушка наврала о своих доходах и трудоустройстве ради получения денег в долг. После раскрытия обмана её оштрафовали, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

21-летней жительнице хутора Семейный в Ивнянском районе понадобились деньги. Чтобы получить заём, девушка соврала сотруднику ООО «МКК „Денежная единица“» о своём трудоустройстве в ООО «РусАгро» и размере заработной платы. Белгородке поверили: ей согласовали договор микрозайма и предоставили 18 тыс. рублей.

Однако обман вскоре раскрылся. В отношении девушки возбудили уголовное дело за мошенничество в сфере кредитования (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

Суд назначил девушке штраф в размере 3500 рублей.

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#Белгородская область#Происшествия#Ракитянский район#Белгород#Микрокредит#Микрокредитная организация#Александра Склярова#Ложные сведения
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