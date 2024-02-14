Белгородке назначили штраф за враньё сотруднику офиса микрозаймов

Posted Вчера, 15:02
Published Вчера, 15:02
Modified Вчера, 15:02
Updated Вчера, 15:02
21-летней жительнице хутора Семейный в Ивнянском районе понадобились деньги. Чтобы получить заём, девушка соврала сотруднику ООО «МКК „Денежная единица“» о своём трудоустройстве в ООО «РусАгро» и размере заработной платы. Белгородке поверили: ей согласовали договор микрозайма и предоставили 18 тыс. рублей.
Однако обман вскоре раскрылся. В отношении девушки возбудили уголовное дело за мошенничество в сфере кредитования (ч. 1 ст. 159 УК РФ).
Суд назначил девушке штраф в размере 3500 рублей.