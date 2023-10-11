Оформление микрозаймов для МСП стало удобнее и быстрее

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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На цифровой платформе МСП.РФ запущен в работу новый сервис «Подбор и получение микрофинансирования» в целях предоставления малому и среднему бизнесу льготной финансовой господдержки. За время работы такого сервиса уже удалось выдать 42 займа на 128 миллионов рублей предприятиям гостиничного и производственного бизнеса, общественного питания и торговли, пишет tass.ru.
Посредством такого сервиса желающие получить микрозаем могут подать единый сокращенный (в ряде регионов вдвое) пакет документов. Заявки рассматриваются в течение пяти календарных дней, их текущий статус можно отслеживать онлайн, так же как и получить одобрение или отказ на заявку с перечнем конкретных причин. При этом также в автоматическом формате сервис проверяет заемщика на наличие стоп-факторов, опираясь на информацию из цифрового профиля, то есть на 1200 параметров бизнеса.
«Малый и средний бизнес получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и стандартному для всей страны пакету документов и бизнес-процессов. И в более короткие сроки с обоснованием причины в случае отказа в займе. Теперь для предпринимателя от Калининграда до Владивостока одинаковые условия получения микрозаймов», — рассказал о дополнительных возможностях кредитования малого и среднего бизнеса гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Согласно его комментарию, самые важные государственные микрофинансовые организации в субъектах РФ уже начали составлять планы по оформлению с помощью нового онлайн-сервиса. Стоит отметить, что в таких регионах, как Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Иркутская и Саратовская области, планируется до завершения 2023 года оформить на предприятия МСП не менее одного миллиарда рублей микрозаймов.
Модернизация работы государственных МФО путем упрощения процесса выдачи микрозаймов — итог их включения в состав участников НГС, за координацию которой отвечает Корпорация МСП. Такие меры помогают вводить новые требования для них и их работы. На сегодняшний день в периметр мониторинга корпорации включены 136 ГМФО (92 организации регионального и 44 муниципального уровней) в 84 субъектах России.
Важно отметить, что ГМФО были учреждены и взяты под контроль Министерством экономического развития России для поддержки организаций МСП и самозанятых путем их финансирования из казны федерального, регионального и местного уровней. Их учредителями выступают субъекты РФ и муниципалитеты. ГМФО имеют возможность выдавать микрозаймы на сумму до пяти миллионов рублей на срок до трех лет на льготных условиях (средневзвешенная ставка по состоянию на 2023 год составляет 5,8%).
Модернизация института кредитования предпринимателей — цель, которая реализуется участниками национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». За реализацию данной инициативы отвечает первый вице-премьер Андрей Белоусов.