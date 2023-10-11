Оформление микрозаймов для МСП стало удобнее и быстрее

Посредством такого сервиса желающие получить микрозаем могут подать единый сокращенный (в ряде регионов вдвое) пакет документов. Заявки рассматриваются в течение пяти календарных дней, их текущий статус можно отслеживать онлайн, так же как и получить одобрение или отказ на заявку с перечнем конкретных причин. При этом также в автоматическом формате сервис проверяет заемщика на наличие стоп-факторов, опираясь на информацию из цифрового профиля, то есть на 1200 параметров бизнеса.