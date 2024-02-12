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Море

«После ранения ни разу не вышел на улицу»: белгородцы рассказали о реабилитации

12 февраля 2024, 11:29
Фото: 1MI
Море

Раненных при обстреле белгородцев вновь отвезли в Калининградскую область

Раненных при обстреле 30 декабря белгородцев отвезли на отдых в Калининград, где им рассказали историю региона и устроили терапевтическую реабилитацию. Возили белгородцев на море вместе с детьми, имеющими онкологические заболевания. Подробности сообщили в официальной группе белгородского фонда.

Пять семей вернулись в Белгород из Калининграда, где отдыхали по проекту «Гостевая реабилитация». 15 человек были в безопасном месте на протяжении пяти дней, узнавали историю и архитектуру региона и получали терапевтическую реабилитацию, сообщает фонд «Святое Белогорье против детского рака».

Большинство ребят, отдохнувших в Калининграде, имеют онкологические заболевания. Однако среди них были и те, кто попал в Белгороде под обстрел.

Мать раненного при атаке 30 декабря мальчика рассказала, что после трагедии ребёнок ни разу не выходил на улицу, а поездка на море отвлекла его от переживаний.

«Эта поездка на неделю отвлекла от всех мыслей и переживаний. Он ни разу не сказал, что боится выйти или куда-то поехать», — отметила женщина.

Молодой человек рассказал, что во время обстрела он стоял на остановке, рядом с которой упала кассета. Осколок попал ему в ногу.

Поездку организовали благотворительный центр «Верю в чудо» и фонд «Святое Белогорье против детского рака».

Напомним, что 15 января в Калининград отправлялись 22 белгородца, пострадавших при обстреле города 30 декабря. Они работали с психологом.

22 белгородца, пострадавших при обстреле 30 декабря, отправились в Калининград
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