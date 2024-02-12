«После ранения ни разу не вышел на улицу»: белгородцы рассказали о реабилитации

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Пять семей вернулись в Белгород из Калининграда, где отдыхали по проекту «Гостевая реабилитация». 15 человек были в безопасном месте на протяжении пяти дней, узнавали историю и архитектуру региона и получали терапевтическую реабилитацию, сообщает фонд «Святое Белогорье против детского рака».
Большинство ребят, отдохнувших в Калининграде, имеют онкологические заболевания. Однако среди них были и те, кто попал в Белгороде под обстрел.
Мать раненного при атаке 30 декабря мальчика рассказала, что после трагедии ребёнок ни разу не выходил на улицу, а поездка на море отвлекла его от переживаний.
«Эта поездка на неделю отвлекла от всех мыслей и переживаний. Он ни разу не сказал, что боится выйти или куда-то поехать», — отметила женщина.
Молодой человек рассказал, что во время обстрела он стоял на остановке, рядом с которой упала кассета. Осколок попал ему в ногу.
Поездку организовали благотворительный центр «Верю в чудо» и фонд «Святое Белогорье против детского рака».
Напомним, что 15 января в Калининград отправлялись 22 белгородца, пострадавших при обстреле города 30 декабря. Они работали с психологом.