«После ранения ни разу не вышел на улицу»: белгородцы рассказали о реабилитации

Пять семей вернулись в Белгород из Калининграда, где отдыхали по проекту «Гостевая реабилитация». 15 человек были в безопасном месте на протяжении пяти дней, узнавали историю и архитектуру региона и получали терапевтическую реабилитацию, сообщает фонд «Святое Белогорье против детского рака».