«Чернянский молочный комбинат» выкупило предприятие из Калининграда

Само предприятие «Чернянский молочный комбинат» зарегистрировано в 2010 году. Убыток компании по итогам 2021 года составил 35 млн рублей. С октября 2022 года юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юрлиц.