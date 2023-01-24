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Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

«Чернянский молочный комбинат» выкупило предприятие из Калининграда

Сегодня, 06:41
Фото: 1MI
Новый учредитель появился 17 января. Также сменился и генеральный директор компании. А ещё предприятие «Чернянский молочный комбинат» находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 17 января предприятие «Чернянский молочный комбинат» принадлежит фирме «Ральф» из Калининграда, которая занимается оптовой торговлей мясом и мясом птицы, включая субпродукты. Руководитель — Владимир Куприянов, а бенефициар —  Виктор Николаев. По итогам 2021 года убыток предприятия составил 1 млн рублей.

Что касается молочного комбината, с 17 января на предприятии также сменился и генеральный директор. Елену Шапкину на посту сменила Надежда Трушина, которая также является генеральным директором предприятия по производству молока и молочной продукции в Чернянке «Варта».

Само предприятие «Чернянский молочный комбинат» зарегистрировано в 2010 году. Убыток компании по итогам 2021 года составил 35 млн рублей. С октября 2022 года юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юрлиц.

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