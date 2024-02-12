По ночам и при ветре: белгородцы вновь жалуются на запахи от завода

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
8 февраля прошло совещание с участием представителей Росприроднадзора, Роспотребнадзора, сотрудников ООО «Завод Техно», регионального минприродопользования и местных жителей. На совещании обсудили результаты исследований уровня запаха от производственной деятельности завода «Техно» на границе жилой застройки.
Напомним, что на неприятный запах жаловались жители микрорайона Разумное-54 и улицы Макаренко в областном центре.
Так, согласно анализу, с 21 декабря прошлого года по 8 февраля 2024 средние показания интенсивности запаха в районе жилой застройки не превышали 0-2 балла, сообщает министр природопользования Роман Татаринцев. В этот период на место так же выезжали сотрудники Роспотребнадзора для проведения замеров концентраций загрязняющих веществ. Превышений ПДК не зафиксировали.
При этом местные жители сообщили о двух случаях появления неприятного запаха ночью и при направлении ветра в сторону жилой застройки.
Сотрудники предприятия приняли решение провести дополнительные исследования эффективности работы фильтрующих элементов. Также специалисты продолжат измерять уровень запаха.
Ранее директор завода отмечал, что запах мог быть вызван накопительным эффектом.