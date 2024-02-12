Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Обсуждение жалоб белгородцев на неприятный запах

По ночам и при ветре: белгородцы вновь жалуются на запахи от завода

12 февраля 2024, 10:05
Фото: страница Романа Татаринцева в соцсети
Обсуждение жалоб белгородцев на неприятный запах

Чиновники обсудили жалобы белгородцев на неприятный запах от завода

Власти обсудили вопрос неприятного запаха от деятельности завода «Техно». Проверки показали, что превышения показаний интенсивности запаха не было. Однако местные жители вновь пожаловались на неприятный запах по ночам и при ветре в сторону жилой застройки, сообщает министр Роман Татаринцев.

8 февраля прошло совещание с участием представителей Росприроднадзора, Роспотребнадзора, сотрудников ООО «Завод Техно», регионального минприродопользования и местных жителей. На совещании обсудили результаты исследований уровня запаха от производственной деятельности завода «Техно» на границе жилой застройки.

Напомним, что на неприятный запах жаловались жители микрорайона Разумное-54 и улицы Макаренко в областном центре.

Так, согласно анализу, с 21 декабря прошлого года по 8 февраля 2024 средние показания интенсивности запаха в районе жилой застройки не превышали 0-2 балла, сообщает министр природопользования Роман Татаринцев. В этот период на место так же выезжали сотрудники Роспотребнадзора для проведения замеров концентраций загрязняющих веществ. Превышений ПДК не зафиксировали.

При этом местные жители сообщили о двух случаях появления неприятного запаха ночью и при направлении ветра в сторону жилой застройки.

Сотрудники предприятия приняли решение провести дополнительные исследования эффективности работы фильтрующих элементов. Также специалисты продолжат измерять уровень запаха.

Ранее директор завода отмечал, что запах мог быть вызван накопительным эффектом.

Чиновники не подтвердили жалобы белгородцев на неприятный запах от завода
Узнать подробнее
Читайте также:
Виной всему погода? Корпорация «Технониколь» объяснила неприятный запах от заводаЧиновники не подтвердили жалобы белгородцев на неприятный запах от заводаНечистоты и затхлый запах в подвале: белгородцы пожаловались на состояние укрытия
#Общество#Белгородская область#Завод#Проверки#Новости Белгорода#Жалобы#Неприятный запах#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
ВСУ атаковали белгородское село: пострадали дома и хозпостройки
Сегодня, 13:26
«Это парадные отчёты»: Гладков не оценил доклады глав о поддержке белгородских семей
Сегодня, 11:39
Белгородская область вошла в число четырёх регионов РФ, где снизилось качество жизни
Сегодня, 06:53
Белгородский экс-чиновник Иван Будлов будет развивать жилищную сферу в РФ
Сегодня, 06:59
Не все белгородские школьники будут писать всероссийские проверочные работы
Сегодня, 13:12
ВСУ обстреляли два жилых дома в Белгородской области
Сегодня, 13:03