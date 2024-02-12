По ночам и при ветре: белгородцы вновь жалуются на запахи от завода

Так, согласно анализу, с 21 декабря прошлого года по 8 февраля 2024 средние показания интенсивности запаха в районе жилой застройки не превышали 0-2 балла, сообщает министр природопользования Роман Татаринцев. В этот период на место так же выезжали сотрудники Роспотребнадзора для проведения замеров концентраций загрязняющих веществ. Превышений ПДК не зафиксировали.