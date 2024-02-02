Чиновники не подтвердили жалобы белгородцев на неприятный запах от завода

Жители микрорайона Разумное-54 и улицы Макаренко в Белгороде жаловались на неприятный запах от производственной деятельности ООО «Завод Техно». Сотрудники министерства природопользования совместно с работниками предприятия ежедневно мониторили состояние атмосферного воздуха на границе жилой застройки, за пределами санитарно-защитной зоны завода, а также на въезде на территорию завода.