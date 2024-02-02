Чиновники не подтвердили жалобы белгородцев на неприятный запах от завода

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Жители микрорайона Разумное-54 и улицы Макаренко в Белгороде жаловались на неприятный запах от производственной деятельности ООО «Завод Техно». Сотрудники министерства природопользования совместно с работниками предприятия ежедневно мониторили состояние атмосферного воздуха на границе жилой застройки, за пределами санитарно-защитной зоны завода, а также на въезде на территорию завода.
Несмотря на то, что направление ветра ежедневно менялось, средние показания интенсивности запаха не превышали 0-2 балла. Это говорит о низком уровне наличия запаха в воздухе, заявил Татаринцев.
Тем не менее специалисты продолжат проводить замеры уровня интенсивности запаха.
Ранее проблему уже обсуждали. Тогда директор завода «Техно» отметил, что неприятный запах, скорее всего, вызван накопительным эффектом. Он также добавил, что очистные сооружения работают в штатном режиме.