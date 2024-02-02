Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

В минприродопользования прокомментировали жалобы белгородцев на плохой запах

Чиновники не подтвердили жалобы белгородцев на неприятный запах от завода

2 февраля 2024, 11:41
Фото: страница Романа Татаринцева в соцсети

В минприродопользования прокомментировали жалобы белгородцев на плохой запах

В конце прошлого года жители микрорайона Разумное-54 и улицы Макаренко в Белгороде пожаловались на неприятный запах от деятельности завода. Специалисты провели мониторинг местности. О результатах сообщил министр природопользования Роман Татаринцев.

Жители микрорайона Разумное-54 и улицы Макаренко в Белгороде жаловались на неприятный запах от производственной деятельности ООО «Завод Техно». Сотрудники министерства природопользования совместно с работниками предприятия ежедневно мониторили состояние атмосферного воздуха на границе жилой застройки, за пределами санитарно-защитной зоны завода, а также на въезде на территорию завода.

Несмотря на то, что направление ветра ежедневно менялось, средние показания интенсивности запаха не превышали 0-2 балла. Это говорит о низком уровне наличия запаха в воздухе, заявил Татаринцев.

Тем не менее специалисты продолжат проводить замеры уровня интенсивности запаха.

Ранее проблему уже обсуждали. Тогда директор завода «Техно» отметил, что неприятный запах, скорее всего, вызван накопительным эффектом. Он также добавил, что очистные сооружения работают в штатном режиме.

Проведение замеровПроведение замеров
Проведение замеров
Фото: страница Романа Татаринцева в соцсети
Виной всему погода? Корпорация «Технониколь» объяснила неприятный запах от завода
Узнать подробнее
Читайте также:
Виной всему погода? Корпорация «Технониколь» объяснила неприятный запах от заводаГладкову пожаловались на неприятный запах от выбросов завода под БелгородомВиноват дождь: под Белгородом вода стала бирюзовой и приобрела запах гнили
#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Запах#Жалоба#Неприятный запах#Белгород#Алина Харина#Роман Татаринцев
Подпишитесь
ВСУ оставили без света жителей пяти белгородских сёл, есть разрушения в доме
Сегодня, 14:10
Видео или трансляция? Как будут учиться дети удалённо после 19 февраля
Сегодня, 07:57
С Владимира Зотова сняли запрет на выезд из России
Сегодня, 12:07
У белгородцев появилась возможность сэкономить при строительстве дома
Сегодня, 14:07
Роспотребнадзор: клиентам турфирмы Халаимова до сих пор не вернули деньги
Сегодня, 14:51
Ограничения остаются: откроют ли все выходы и входы на территорию школ?
Сегодня, 08:32