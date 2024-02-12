Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 14:45

Published Вчера, 14:45

Modified Вчера, 14:47

Updated Вчера, 14:47

Песок

Белгородцам назначили штраф за незаконную добычу песка в приграничье

12 февраля 2024, 14:45
Фото: 1MI
Песок

Белгородцы незаконно добывали песок

Несколько неизвестных мужчин с помощью КамАЗа и погрузчика незаконно добывали и вывозили из Новой Таволжанки Шебекинского округа песок. Нарушение заметили сотрудники управления экоохотнадзора. Виновных привлекли к административной ответственности и назначили им штраф.

Сотрудники управления экоохотнадзора выявили и пресекли незаконную добычу песка в Шебекинском городском округе. Так, в селе Новая Таволжанка несколько человек без разрешающих документов добывали песок из несанкционированного карьера. Для этого они использовали КамАЗ и погрузчик.

Виновных привлекли к административной ответственности. На них составили протокол по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ («Пользование недрами без лицензии на их пользование, либо нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований, утверждённых в установленном порядке технических проектов»).

Санкции предусматривают наказание в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. рублей на граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей на должностных лиц и от 800 тыс. до 1 млн рублей на юридических лиц.

У белгородца районная администрация незаконно отобрала песок «на военные нужды»
Узнать подробнее
Читайте также:
А волки были? В белгородском управлении экоохотнадзора рассказали о стае животныхБелгородский экоохотнадзор покупает двухместный снегоход с санями за 600 тыс. рублейВ экоохотнадзоре прокомментировали историю с «волком» под Белгородом
#Общество#Белгородская область#Песок#Белгород#Экоохотнадзор#Шебекинский горокруг#Александра Склярова#Незаконная добыча
Подпишитесь
Виновата Украина: пятикратный рост числа убийств зафиксировали в Белгородской области
Сегодня, 13:04
Нарушили права собственника? В «Русагро» рассказали о причине иска к Зотову
Сегодня, 06:40
Названы сроки создания новой особой экономической зоны в Белгородской области
Сегодня, 12:14
Заседание по делу Сергиенко перенесли из-за проблем со здоровьем у подсудимого
Сегодня, 09:40
Пенсии не будет? Экс-мэр Галдун не явился в суд и его иск к ОСФР не рассмотрели
Сегодня, 08:05
Доплаты, поручения, «возмущения»: в суде выступил водитель Александра Сергиенко
Сегодня, 11:26