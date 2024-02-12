Белгородцам назначили штраф за незаконную добычу песка в приграничье

Posted Вчера, 14:45
Published Вчера, 14:45
Modified Вчера, 14:47
Updated Вчера, 14:47
Сотрудники управления экоохотнадзора выявили и пресекли незаконную добычу песка в Шебекинском городском округе. Так, в селе Новая Таволжанка несколько человек без разрешающих документов добывали песок из несанкционированного карьера. Для этого они использовали КамАЗ и погрузчик.
Виновных привлекли к административной ответственности. На них составили протокол по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ («Пользование недрами без лицензии на их пользование, либо нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований, утверждённых в установленном порядке технических проектов»).
Санкции предусматривают наказание в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. рублей на граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей на должностных лиц и от 800 тыс. до 1 млн рублей на юридических лиц.