Белгородцам назначили штраф за незаконную добычу песка в приграничье

Сотрудники управления экоохотнадзора выявили и пресекли незаконную добычу песка в Шебекинском городском округе. Так, в селе Новая Таволжанка несколько человек без разрешающих документов добывали песок из несанкционированного карьера. Для этого они использовали КамАЗ и погрузчик.