У белгородца районная администрация незаконно отобрала песок «на военные нужды»

Краснояружская администрация незаконно отобрала кучу песка у местного жителя «на военные нужды». Мужчине вернули только 5,75 куба из изъятых 100 кубов. Он решил обратиться к главе региона.
Сергей рассказал, что он купил песок самостоятельно для облагораживания пруда. На это он потратил 100 тыс. рублей, но никакой компенсации не получил. Позже в комментариях сотрудники администрации ответили, что на замглавы района составили протокол за самоуправство.
Пока что чиновник получил только устное предупреждение. Сергею также объяснили, что у него есть право подать иск с требованием возместить ущерб.