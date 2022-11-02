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У белгородца районная администрация незаконно отобрала песок «на военные нужды»

Сегодня, 13:14
Фото: 1MI
Мужчине вернули только 5,75 куба из изъятых 100 кубов. Он пожаловался губернатору Вячеславу Гладкову.

Краснояружская администрация незаконно отобрала кучу песка у местного жителя «на военные нужды». Мужчине вернули только 5,75 куба из изъятых 100 кубов. Он решил обратиться к главе региона.

Сергей рассказал, что он купил песок самостоятельно для облагораживания пруда. На это он потратил 100 тыс. рублей, но никакой компенсации не получил. Позже в комментариях сотрудники администрации ответили, что на замглавы района составили протокол за самоуправство.

Пока что чиновник получил только устное предупреждение. Сергею также объяснили, что у него есть право подать иск с требованием возместить ущерб.

 

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#Операция на Украине#Песок на военные нужды#Жалоба Гладкову#Евгений Грицков
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