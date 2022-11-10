Белгородский экоохотнадзор покупает двухместный снегоход с санями за 600 тыс. рублей

Центр закупок Белгородской области разместил контракт на покупку снегохода. Заказчик — региональное управление экоохотнадзора. За зимнее транспортное средство в ведомстве готовы заплатить от 599 тыс. рублей.
Согласно документам, исполнитель обязан предоставить новый, полностью исправный и без каких-либо дефектов снегоход. Прописан и срок предоставления гарантии: не менее 24 месяцев.
Транспортное средство должно быть двухместным, с багажником и ветровым стеклом. Заправляться снегоход должен бензином, заводиться — с помощью электронной или бесконтактной системы.
Ещё одно важное требование заказчика — транспортное средство не должно находиться в розыске.
Кроме того, к снегоходу экоохотнадзор закупает ещё и сани-волокуши — за 10,5 тыс. рублей. Соответствующий лот также появился на сайте госзакупок.
Изготовлены сани должны быть из морозостойкого ударопрочного профилированного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету. Грузоподъёмность волокушек должна составлять при этом не менее 150 килограммов.
Сани также не должны находиться в розыске или являться объектом споров.
Заявки по снегоходу экоохотнадзор готов принимать до 23 ноября, по саням — до 17.