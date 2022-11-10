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Белгородский экоохотнадзор покупает двухместный снегоход с санями за 600 тыс. рублей

10 ноября 14:49
Фото: pixabay.com
Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

Центр закупок Белгородской области разместил контракт на покупку снегохода. Заказчик — региональное управление экоохотнадзора. За зимнее транспортное средство в ведомстве готовы заплатить от 599 тыс. рублей.

Согласно документам, исполнитель обязан предоставить новый, полностью исправный и без каких-либо дефектов снегоход. Прописан и срок предоставления гарантии: не менее 24 месяцев.

Транспортное средство должно быть двухместным, с багажником и ветровым стеклом. Заправляться снегоход должен бензином, заводиться — с помощью электронной или бесконтактной системы.

Ещё одно важное требование заказчика — транспортное средство не должно находиться в розыске.

Кроме того, к снегоходу экоохотнадзор закупает ещё и сани-волокуши — за 10,5 тыс. рублей. Соответствующий лот также появился на сайте госзакупок.

Изготовлены сани должны быть из морозостойкого ударопрочного профилированного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету. Грузоподъёмность волокушек должна составлять при этом не менее 150 килограммов.

Сани также не должны находиться в розыске или являться объектом споров.

Заявки по снегоходу экоохотнадзор готов принимать до 23 ноября, по саням — до 17.

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#Госзакупки#Белгородская область#Экоохотнадзор#Снегоход#Санки#Артем Черненко#Общество#Эксклюзив#Есть повод
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