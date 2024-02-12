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Белгородцам на приграничных территориях будут доставлять лекарства на дом

Белгородцам на приграничных территориях будут доставлять лекарства на дом

12 февраля 2024, 06:51
Фото: 1MI
На еженедельном оперативном совещании в правительстве региона обсудили доставку продуктов в приграничные районы. Губернатор Гладков отметил также проблемы с доставкой лекарств тем, кто не может сам за ними выехать в другие населённые пункты.

Пожилые жители приграничного села Муром в Шебекинском округе пожаловались губернатору на то, что сами не в состоянии купить медицинские товары и лекарства, а доставки нет. Как рассказал министр здравоохранения, в селе была аптека в амбулатории, которая сейчас ремонтируется после обстрела, и продажа лекарств невозможна.

А с жителями, которым нужны лекарства, работают следующим образом: они звонят медработникам, те едут в Шебекино, закупают препараты и привозят. По словам Иконникова, этой услугой пользуется около 7-8 человек.

«Восемь человек — это значит, что этой услугой никто не пользуется. Или её не существует, или о ней просто люди не знают», — сказал Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что нужно подготовить информационные листки и в течение двух дней разнести по каждому дому в девяти приграничных районах, начиная с Мурома, чтобы жители были в курсе возможности заказать лекарства. Но как именно организуют доставку — на совещании не обсудили.

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