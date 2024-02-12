Белгородцам на приграничных территориях будут доставлять лекарства на дом

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Пожилые жители приграничного села Муром в Шебекинском округе пожаловались губернатору на то, что сами не в состоянии купить медицинские товары и лекарства, а доставки нет. Как рассказал министр здравоохранения, в селе была аптека в амбулатории, которая сейчас ремонтируется после обстрела, и продажа лекарств невозможна.
А с жителями, которым нужны лекарства, работают следующим образом: они звонят медработникам, те едут в Шебекино, закупают препараты и привозят. По словам Иконникова, этой услугой пользуется около 7-8 человек.
«Восемь человек — это значит, что этой услугой никто не пользуется. Или её не существует, или о ней просто люди не знают», — сказал Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что нужно подготовить информационные листки и в течение двух дней разнести по каждому дому в девяти приграничных районах, начиная с Мурома, чтобы жители были в курсе возможности заказать лекарства. Но как именно организуют доставку — на совещании не обсудили.