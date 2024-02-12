Белгородцам на приграничных территориях будут доставлять лекарства на дом

Пожилые жители приграничного села Муром в Шебекинском округе пожаловались губернатору на то, что сами не в состоянии купить медицинские товары и лекарства, а доставки нет. Как рассказал министр здравоохранения, в селе была аптека в амбулатории, которая сейчас ремонтируется после обстрела, и продажа лекарств невозможна.