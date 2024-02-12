Белгородские власти проверят основания для выдачи пострадавшему бизнесу грантов

В свою очередь глава региона Вячеслав Гладков дал поручение проконтролировать порядок представления информации, которая является основанием для выдачи грантов. Заместитель губернатора Дмитрий Гладский отметил, что работу проведут, но она будет выборочная, так как число получателей превышает несколько сотен.