Белгородские власти проверят основания для выдачи пострадавшему бизнесу грантов

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В ходе оперсовещания врио министра экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев рассказал о выдаче грантов для компенсации ущерба пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства.
Всего на эти цели из областного бюджета выделили 250 млн рублей. На сегодняшний день заключили 121 соглашение на весь объём финансирования.
Все денежные средства перевели на счета получателей. На данном этапе работа выполнена в полном объёме.
Максим Гусев
В свою очередь глава региона Вячеслав Гладков дал поручение проконтролировать порядок представления информации, которая является основанием для выдачи грантов. Заместитель губернатора Дмитрий Гладский отметил, что работу проведут, но она будет выборочная, так как число получателей превышает несколько сотен.
Вопрос заключается в том, что работа будет ограничена, так как у министерства полномочий на встречные проверки нет. Но если мы установим факты действий, превышающие здравый смысл, то тогда будут основания обратиться в органы. Минимум потребуется неделя на работу.
Дмитрий Гладский
Гладков продолжил, что в соответствии с действующим законодательством власти оказывают поддержку на основании экспертизы нанесённого ущерба, которая предоставляется в министерство экономического развития.
Проверка выборочная. Например, когда предприятие подаёт данные, что потеряно определённое количество запасов продукции, что сырьё было приобретено, но оно вследствие пожара было уничтожено. Предлагаем сделать запрос на предприятие-изготовителя, чтобы данный счёт был подтверждён. Мы не хотим превышений полномочий, но финансовый контроль должен быть. Права отказать нет, но проверить мы должны.
Вячеслав Гладков