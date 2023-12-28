Белгородские школы поддержат грантами: кто и сколько получит

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В Белгородской области между районами распределят гранты на поощрение общеобразовательных организаций за достижение высоких показателей в 2023 году.
Всего на гранты выделили 50 млн рублей. Из них 7 млн 624 тыс. рублей уйдут в учреждения Белгорода, 5 млн 462 тыс. рублей — в Белгородский район, а 6 млн 724 тыс. рублей — в Старооскольский городской округ.
В Белгороде гранты направят в 16 школ, а в Белгородском районе и Старооскольском округе — в 24 и 23 школы соответственно.
В столице региона самые крупные суммы уйдут на поощрение гимназии № 3 — 847,8 тыс. рублей, центра образования «Луч» — 705 тыс. рублей, лицея № 32 — 687,7 тыс. рублей.