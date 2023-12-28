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Школа

Белгородские школы поддержат грантами: кто и сколько получит

28 декабря 2023, 14:45
Фото: 1MI
Школа

Школы в Белгородской области отметят за вклад в качество образования

Гранты получат общеобразовательные учреждения 22 муниципалитетов. Большую часть денег направят в Белгород, Белгородский район и Старооскольский округ. Всего деньги получат 200 региональных школ.
Сюжет
Школы

В Белгородской области между районами распределят гранты на поощрение общеобразовательных организаций за достижение высоких показателей в 2023 году.

Всего на гранты выделили 50 млн рублей. Из них 7 млн 624 тыс. рублей уйдут в учреждения Белгорода, 5 млн 462 тыс. рублей — в Белгородский район, а 6 млн 724 тыс. рублей — в Старооскольский городской округ.

В Белгороде гранты направят в 16 школ, а в Белгородском районе и Старооскольском округе — в 24 и 23 школы соответственно.

В столице региона самые крупные суммы уйдут на поощрение гимназии № 3 — 847,8 тыс. рублей, центра образования «Луч» — 705 тыс. рублей, лицея № 32 — 687,7 тыс. рублей.

Сумма выделенного на районы грантаСумма выделенного на районы гранта
Сумма выделенного на районы гранта
Фото: правительство Белгородской области
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#Белгородская область#Старый Оскол#Белгородский район#Образование#Школы#Грант#Белгород#Александра Склярова
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