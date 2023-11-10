По цене «Лады Гранты»: топ-5 самых дешёвых домов в Белгороде и районе

Но мы не побоялись и спустились ещё ниже по цене. 550 тысяч рублей — и кирпичный домик в 18 квадратов в Садах Белгородского района ваш. Изнутри его не показали, хозяин решил сделать акцент, как он пишет, на «фруктовых наслаждениях», показывая территорию «богатого» сада зимой. На участке в 8 соток есть также железный сарай. Отсюда на автобусе уже не доехать, зато до электрички, указал собственник, всего пять минут.