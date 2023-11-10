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Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Под Белгородом продают частный дом за 300 тысяч рублей

По цене «Лады Гранты»: топ-5 самых дешёвых домов в Белгороде и районе

10 ноября 2023, 14:19
Фото: 1MI

Под Белгородом продают частный дом за 300 тысяч рублей

Бросить всё и уехать в собственный домик — импульсивное желание, для которого не у всех хватает возможностей. За сколько минимально можно купить дом в Белгороде и районе, и какие условия ожидают новосёлов? Журналистка Бел.Ру подготовила обзор объявлений от собственников.

Этим летом мы рассказывали, сколько стоят коттеджи в элитном районе под Белгородом. В топ-5 были дома, которые продают от 18 до 72,5 млн рублей. Там и бани, и бассейны, и много других пристроек к основному помещению на участке. Нам стало интересно, сколько стоят самые дешёвые дома в Белгороде и районе, и что продавцы могут предложить за эти деньги.

Двигаться будем сверху вниз по цене. Топ открывает дом с участком за 900 тысяч рублей в квартале Пески. Площадь дома внушительная — 53 квадратных метра, сам участок — всего две сотки. Обольщаться рано, дом вероятнее всего недостроен, хотя в некоторых внутренних помещениях и вовсе выглядит как разрушенный.

Читаем объявление внимательно и узнаём, что хозяин продаёт только половину дома. «Коммуникаций нет, требуется капитальный ремонт внутри и снаружи», — пишет собственник. Согласитесь, сомнительное предложение почти за миллион рублей.

Фото: Авито

Спускаемся на сотню ниже и видим дом за 800 тысяч площадью 32,6 кв. м. в СНТ «Путеец» под Белгородом. На участке в 9,4 сотки предлагают двухэтажный кирпичный дом. Все коммуникации есть, до остановки пешком недалеко. Жаль только, что кот в мешке — вместо фотографий дома выставили малоинформативные чертежи.

Фото: Авито

Дом, похожий больше на бетонный барак, можно приобрести за 650 тысяч рублей в селе Беломестное Белгородского района. 30 квадратов на участке в 2,5 сотки. Из описания снова узнаём, что такую сумму просят за половину дома с отдельным входом. Помещение практически без ремонта и мебели, есть только пластиковые окна. Дверь на входе тоже есть, уже хорошо.

Но мы не побоялись и спустились ещё ниже по цене. 550 тысяч рублей — и кирпичный домик в 18 квадратов в Садах Белгородского района ваш. Изнутри его не показали, хозяин решил сделать акцент, как он пишет, на «фруктовых наслаждениях», показывая территорию «богатого» сада зимой. На участке в 8 соток есть также железный сарай. Отсюда на автобусе уже не доехать, зато до электрички, указал собственник, всего пять минут.

Фото: Авито

Закрывающий наш топ самый дешёвый на данный момент дом под Белгородом продают за 300 тысяч рублей. Для понимания — сейчас многие бюджетные отечественные автомобили стоят больше.

На первый взгляд скудновато, но за такие деньги более чем прилично: одна комната, в ней старенькая мебель — кровати, стулья, стол, шкаф. Продавец отмечает большой предбанник и описывает все прелести сада на участке:

«Хороший сад, есть крепкиee, здоровые деревья. Очень большой орешник, груши, яблони, много вишни, есть кусты смородины чёрной и красной, крыжовник красный и зелёный».

Ну как на такие радости не согласиться? Ради них можно пережить и санузел, который здесь на улице.

Фото: Авито

Более ухоженные и обустроенные варианты недорогих по нынешним расценкам домов начинаются от 1,5-2 миллионов рублей. И всё же в основном это участки дачного типа, подходящие больше для проживания в период летнего отпуска. Хотя напомним, весной Бел.Ру разбирались, сколько стоит купить именно дачу в Белгороде и районе, там цены были в несколько раз ниже, чем на самый дешёвый дом в этом топе.

Но можно найти и полностью отремонтированный дом с мебелью, который подойдёт даже для семьи. Например, за 2 млн 300 тысяч предлагают двухкомнатный дом на ул. Энгельса. Телевизор, два вида отопления и даже батут во дворе.

При покупке недорогого частного дома важно не забывать тщательно проверить все документы, убедиться, что продавец действительно является собственником участка. В противном случае вы рискуете купить дом, который не будет вам принадлежать. Также нужно обязательно проверять такие дома на задолженности по коммунальным услугам и различным взносам. Не лишним будет проверить и самого продавца — нет ли на нём каких-то долгов и не ведутся ли в отношении него судебные разбирательства.

А для тех, кто хочет ещё подкопить и купить домик получше, мы подготовили обзор временных вариантов. Сколько сейчас стоит снять одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры в Белгороде от минимума до максимума и что вы получите в аренду за эти деньги — читайте в материале.

В элитном районе под Белгородом продают коттеджи: топ-5 дорогих домов
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#Цены#Недвижимость#Новости Белгорода#Эксклюзив#Участки#Дома#Белгород#Собственность#Екатерина Никулина
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