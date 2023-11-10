По цене «Лады Гранты»: топ-5 самых дешёвых домов в Белгороде и районе

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Этим летом мы рассказывали, сколько стоят коттеджи в элитном районе под Белгородом. В топ-5 были дома, которые продают от 18 до 72,5 млн рублей. Там и бани, и бассейны, и много других пристроек к основному помещению на участке. Нам стало интересно, сколько стоят самые дешёвые дома в Белгороде и районе, и что продавцы могут предложить за эти деньги.
Двигаться будем сверху вниз по цене. Топ открывает дом с участком за 900 тысяч рублей в квартале Пески. Площадь дома внушительная — 53 квадратных метра, сам участок — всего две сотки. Обольщаться рано, дом вероятнее всего недостроен, хотя в некоторых внутренних помещениях и вовсе выглядит как разрушенный.
Читаем объявление внимательно и узнаём, что хозяин продаёт только половину дома. «Коммуникаций нет, требуется капитальный ремонт внутри и снаружи», — пишет собственник. Согласитесь, сомнительное предложение почти за миллион рублей.
Спускаемся на сотню ниже и видим дом за 800 тысяч площадью 32,6 кв. м. в СНТ «Путеец» под Белгородом. На участке в 9,4 сотки предлагают двухэтажный кирпичный дом. Все коммуникации есть, до остановки пешком недалеко. Жаль только, что кот в мешке — вместо фотографий дома выставили малоинформативные чертежи.
Дом, похожий больше на бетонный барак, можно приобрести за 650 тысяч рублей в селе Беломестное Белгородского района. 30 квадратов на участке в 2,5 сотки. Из описания снова узнаём, что такую сумму просят за половину дома с отдельным входом. Помещение практически без ремонта и мебели, есть только пластиковые окна. Дверь на входе тоже есть, уже хорошо.
Но мы не побоялись и спустились ещё ниже по цене. 550 тысяч рублей — и кирпичный домик в 18 квадратов в Садах Белгородского района ваш. Изнутри его не показали, хозяин решил сделать акцент, как он пишет, на «фруктовых наслаждениях», показывая территорию «богатого» сада зимой. На участке в 8 соток есть также железный сарай. Отсюда на автобусе уже не доехать, зато до электрички, указал собственник, всего пять минут.
Закрывающий наш топ самый дешёвый на данный момент дом под Белгородом продают за 300 тысяч рублей. Для понимания — сейчас многие бюджетные отечественные автомобили стоят больше.
На первый взгляд скудновато, но за такие деньги более чем прилично: одна комната, в ней старенькая мебель — кровати, стулья, стол, шкаф. Продавец отмечает большой предбанник и описывает все прелести сада на участке:
«Хороший сад, есть крепкиee, здоровые деревья. Очень большой орешник, груши, яблони, много вишни, есть кусты смородины чёрной и красной, крыжовник красный и зелёный».
Ну как на такие радости не согласиться? Ради них можно пережить и санузел, который здесь на улице.
Более ухоженные и обустроенные варианты недорогих по нынешним расценкам домов начинаются от 1,5-2 миллионов рублей. И всё же в основном это участки дачного типа, подходящие больше для проживания в период летнего отпуска. Хотя напомним, весной Бел.Ру разбирались, сколько стоит купить именно дачу в Белгороде и районе, там цены были в несколько раз ниже, чем на самый дешёвый дом в этом топе.
Но можно найти и полностью отремонтированный дом с мебелью, который подойдёт даже для семьи. Например, за 2 млн 300 тысяч предлагают двухкомнатный дом на ул. Энгельса. Телевизор, два вида отопления и даже батут во дворе.
При покупке недорогого частного дома важно не забывать тщательно проверить все документы, убедиться, что продавец действительно является собственником участка. В противном случае вы рискуете купить дом, который не будет вам принадлежать. Также нужно обязательно проверять такие дома на задолженности по коммунальным услугам и различным взносам. Не лишним будет проверить и самого продавца — нет ли на нём каких-то долгов и не ведутся ли в отношении него судебные разбирательства.
А для тех, кто хочет ещё подкопить и купить домик получше, мы подготовили обзор временных вариантов. Сколько сейчас стоит снять одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры в Белгороде от минимума до максимума и что вы получите в аренду за эти деньги — читайте в материале.