«Казачий сполох» и «Серый ворон»: какие белгородские проекты выиграли гранты?

Самую большую сумму гранта получит проект «Наши люди — штаб помощи жителям из обстреливаемых территорий» общественной организации «Святое Белогорье против детского рака». Проект предполагает создание системы комплексной поддержки семей. Планируется, что при реализации проекта не менее двух тысяч жителей Шебекинского и Белгородского района будут обеспечены средствами личной гигиены и продуктовыми наборами. Дополнительные средства по уходу, инвалидные коляски, тонометры, глюкометры и другие медицинские изделия направят детям и взрослым с тяжёлыми заболеваниями и инвалидностью.