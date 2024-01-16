«Казачий сполох» и «Серый ворон»: какие белгородские проекты выиграли гранты?

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Всего в 2023 году победителями конкурса президентских грантов стали 35 проектов от Белгородской области. Область попала в десятку регионов по числу проектов-победителей.
Самую большую сумму гранта получит проект «Наши люди — штаб помощи жителям из обстреливаемых территорий» общественной организации «Святое Белогорье против детского рака». Проект предполагает создание системы комплексной поддержки семей. Планируется, что при реализации проекта не менее двух тысяч жителей Шебекинского и Белгородского района будут обеспечены средствами личной гигиены и продуктовыми наборами. Дополнительные средства по уходу, инвалидные коляски, тонометры, глюкометры и другие медицинские изделия направят детям и взрослым с тяжёлыми заболеваниями и инвалидностью.
Разработать и внедрить систему поддержки жителей приграничья планируется к декабрю 2024 года. Срок реализации проекта — с 1 февраля 2024 года по 31 января 2025 года.
Всего на реализацию проекта требуется 13 млн рублей. Софинансирование со стороны организации предполагается в размере 3,1 млн рублей, размер федерального гранта составит — 9,9 млн рублей.
Самый маленький грант получит белгородское городское отделение «Объединение инвалидов и пенсионеров — жертв политический репрессий» за проект «Серебряный экскурсовод». Этот проект направлен на привлечение людей «серебряного возраста» для организации и проведения экскурсий по околомузейной территории для потенциальных посетителей музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление».
При реализации проекта планируется организовать школу экскурсоводов для пожилых людей, проводить занятия по методике проведения экскурсий, читать лекции по истории Белгорода, подготовить методическое пособие, провести мастер-классы. Цель — к сентябрю 2024 года обеспечить вовлечение в культурно-досуговую деятельность не менее 100 людей 60+.
На реализацию этого проекта требуется 337 тыс. рублей. Размер софинансирования составит 172 тыс. рублей, ещё 164 тыс. рублей организация получит от государства.
Один из необычных проектов, который выиграл грант, стал проект грайворонской общественной Организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов «Воздушный дозор — школа БПЛА #Серый ворон». Школа будет работать с подростками и молодёжью — им расскажут о возможностях современных БПЛА. Проект позволит подготовить специалистов, необходимых для нужд оборонного и гражданского секторов.
В группы для обучения войдут подростки, молодёжь и ополчение Грайворонского округа. Программа обучения будет включать пять модулей:
Проводить занятия будут специалисты в области БПЛА. По итогам обучения планируется провести турнир по FPV-пилотированию «Серый ворон».
Сумма, которая необходима для реализации проекта — 1,4 млн рублей. Софинансирование от организации составит 480 тыс. рублей, а размер гранта — 998 тыс. рублей.
Среди других проектов-победителей — центр патриотического воспитания «Казачий сполох», школа «Стоп, диабет», социальная швейная мастерская «Иголочка машинки Зингер», театр ремёсел, православный туристический слёт.