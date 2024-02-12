3 детсада Красногвардейского района включились в программу подготовки будущих врачей

В 2022 году стартовала программа ранней профориентации детей с оснащения детских садов Губкинского горокруга необходимым оборудованием. Её цель — помочь ребёнку в раннем возрасте определиться с будущей профессией, в частности, врача. Проект помогает не только познакомиться с различной специализацией медицинских работников, но и научить детей следить за своим здоровьем.