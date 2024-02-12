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Детский сад

3 детсада Красногвардейского района включились в программу подготовки будущих врачей

12 февраля 2024, 08:34
Фото: фонд «Поколение» Андрея Скоча
Детский сад
Дошкольные учреждения города Бирюч, сёл Засосна и Никитовка получили игровое медицинское оборудование от фонда «Поколение» Андрея Скоча.

В 2021 году для решения проблемы нехватки медицинских кадров в Белгородской области запущен проект по созданию профильных классов в школах. Это позволяет мотивировать молодёжь поступать в медицинские вузы по целевому набору и после окончания возвращаться квалифицированными специалистами в родной город, например, семейными врачами.

В 2022 году стартовала программа ранней профориентации детей с оснащения детских садов Губкинского горокруга необходимым оборудованием. Её цель — помочь ребёнку в раннем возрасте определиться с будущей профессией, в частности, врача. Проект помогает не только познакомиться с различной специализацией медицинских работников, но и научить детей следить за своим здоровьем.

Реализовать программу уже удалось в шести муниципалитетах. Помимо Губкинского горокурга, это детские сады Вейделевского, Волоконовского, Красногвардейского, Ровеньского районов и Старооскольского горокруга.

На средства фонда Андрея Скоча приобретено современное игровое оборудование: модели скелета человека, игровые наборы «Играем в доктора», «Глаз человека», «Сердце человека», игровые модули «Скорая помощь», ширмы для игры в больницу, модели гигиены полости рта и тематические бизиборды.

Летом прошлого года три дошкольных учреждения Красногвардейского района получили комплекты такого оборудования. Теперь к программе присоединятся ещё три детских сада муниципалитета.

«Для нас программа по ранней профориентации детей в дошкольных учреждениях крайне важна, потому что мы понимаем, это делается на перспективу, это — будущие наши врачи и средний медицинский персонал. Сегодня уже шесть муниципалитетов получили поддержку от фонда на специализированное медицинское игровое оборудование. И эта программа и дальше будет продолжаться. Мы это рассматриваем её как один из серьёзных образовательных проектов, потому что это вложение в будущее, формирование нового поколения, здоровой нации. „Поколение“ работает над этим уже более 25 лет»,
— отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
Детский садДетский сад
Детский садДетский сад
Детский садДетский сад
Детский садДетский сад
Детский садДетский сад
Детский садДетский сад
Детский сад
Фото: фонд «Поколение» Андрея Скоча
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#Город#Общество#Белгородская область#Красногвардейский район#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева
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