Каждый девятый белгородец предпочитает раздельный семейный бюджет

Тем не менее главным добытчиком в семье всё равно выступает муж — об этом рассказали 55% мужчин и 45% женщин. Одинаковая зарплата в семьях у 21% мужчин и 26% женщин, а о том, что жена зарабатывает больше, рассказали 18% мужского пола и 14% женского.