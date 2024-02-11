Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 11:39

Published Вчера, 11:39

Modified Вчера, 11:41

Updated Вчера, 11:41

Большинство белгородцев отдаёт предпочтение общему семейному бюджету

Каждый девятый белгородец предпочитает раздельный семейный бюджет

11 февраля 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney

Большинство белгородцев отдаёт предпочтение общему семейному бюджету

Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос среди экономически активного населения Белгорода и выяснили, какому распределению семейного бюджета жители отдают предпочтение.
Сюжет
Работа

Исходя из результатов голосования, большинство белгородцев — 66% — считают, что доходы в семье должны быть общими, а траты — согласовываться между супругами. При этом каждый девятый житель Белгорода предпочитает раздельный семейный бюджет.

Из состоящих в браке горожан совместный способ ведения семейного бюджета практикуют 62%, раздельный бюджет — 15%.

Зарабатывать больше, по мнению 49% мужчин и 45% женщин, должен муж. Зато 50% мужчин и 54% женщин считают, что этот вопрос не имеет значения, потому что в любом случае все деньги пойдут в семью.

Тем не менее главным добытчиком в семье всё равно выступает муж — об этом рассказали 55% мужчин и 45% женщин. Одинаковая зарплата в семьях у 21% мужчин и 26% женщин, а о том, что жена зарабатывает больше, рассказали 18% мужского пола и 14% женского.

Какое время, такая и работа: в приграничье ищут охранника, умеющего сбивать дроны
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские волонтёры разработали наземный дрон для помощи в работе сапёрамВ «Белгородэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению за 2023 год«Вынесли чужой телефон»: белгородка пожаловалась на работу врачей ковидного госпиталя
#Белгородская область#Работа#Белгород#Семейный бюджет#Александра Склярова
Подпишитесь
ВСУ атаковали белгородское село: пострадали дома и хозпостройки
Сегодня, 13:26
«Это парадные отчёты»: Гладков не оценил доклады глав о поддержке белгородских семей
Сегодня, 11:39
Белгородская область вошла в число четырёх регионов РФ, где снизилось качество жизни
Сегодня, 06:53
Белгородский экс-чиновник Иван Будлов будет развивать жилищную сферу в РФ
Сегодня, 06:59
Не все белгородские школьники будут писать всероссийские проверочные работы
Сегодня, 13:12
ВСУ обстреляли два жилых дома в Белгородской области
Сегодня, 13:03