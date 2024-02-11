Каждый девятый белгородец предпочитает раздельный семейный бюджет

Posted Вчера, 11:39
Published Вчера, 11:39
Modified Вчера, 11:41
Updated Вчера, 11:41
Исходя из результатов голосования, большинство белгородцев — 66% — считают, что доходы в семье должны быть общими, а траты — согласовываться между супругами. При этом каждый девятый житель Белгорода предпочитает раздельный семейный бюджет.
Из состоящих в браке горожан совместный способ ведения семейного бюджета практикуют 62%, раздельный бюджет — 15%.
Зарабатывать больше, по мнению 49% мужчин и 45% женщин, должен муж. Зато 50% мужчин и 54% женщин считают, что этот вопрос не имеет значения, потому что в любом случае все деньги пойдут в семью.
Тем не менее главным добытчиком в семье всё равно выступает муж — об этом рассказали 55% мужчин и 45% женщин. Одинаковая зарплата в семьях у 21% мужчин и 26% женщин, а о том, что жена зарабатывает больше, рассказали 18% мужского пола и 14% женского.