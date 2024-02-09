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Posted 9 февраля, 06:03

Published 9 февраля, 06:03

Modified 9 февраля, 06:03

Updated 9 февраля, 06:03

Редкая птица на реке Осколец

В Белгородской области заметили редкого огаря: фото

9 февраля 2024, 06:03
Фото: Telegram-канал «L1VE Старый Оскол»
Редкая птица на реке Осколец

Редкую птицу встретили жители города в Белгородской области

На реке Осколец в Старом Осколе заметили редкую для этих краёв птицу — огаря. По-другому его ещё называют красной уткой. Предположительно, это была самка.

В Старом Осколе заметили редкую для этих краёв птицу — огаря. По-другому его ещё называют красной уткой. Увидели необычную утку на реке Осколец в окружении голубей и других уток.

Гнездятся огари, как правило, в полосе степей и пустынь Евразии от Греции к востоку до западной части Маньчжурии. В России их ареал обитания — восточное Приазовье, Кубань, а также Дальний Восток.

Ранее во дворе белгородки поселился ослепший на один глаз лебедь. Спасли птицу в селе Илёк-Пеньковка Краснояружского района. Животное прибилось к домашним птицам одной местной жительницы. На зимовку лебедя оставили под наблюдением ветеринарной службы.

Это не первый случай в регионе, когда белгородцы помогали лебедям. Одного из них достали из полыньи, а до этого ещё одну птицу вызволили из ледяного плена.

Редкая птица на реке ОсколецРедкая птица на реке Осколец
Редкая птица на реке ОсколецРедкая птица на реке Осколец
Редкая птица на реке Осколец
Фото: Telegram-канал «L1VE Старый Оскол»
Ослепший на один глаз лебедь поселился во дворе белгородки, чтобы выжить
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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Дикие животные#Птица#Новости Старого Оскола#Наталья Корявых#Лебедь#Огарь
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