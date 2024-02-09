В Белгородской области заметили редкого огаря: фото

Posted 9 февраля, 06:03
Published 9 февраля, 06:03
Modified 9 февраля, 06:03
Updated 9 февраля, 06:03
В Старом Осколе заметили редкую для этих краёв птицу — огаря. По-другому его ещё называют красной уткой. Увидели необычную утку на реке Осколец в окружении голубей и других уток.
Гнездятся огари, как правило, в полосе степей и пустынь Евразии от Греции к востоку до западной части Маньчжурии. В России их ареал обитания — восточное Приазовье, Кубань, а также Дальний Восток.
Ранее во дворе белгородки поселился ослепший на один глаз лебедь. Спасли птицу в селе Илёк-Пеньковка Краснояружского района. Животное прибилось к домашним птицам одной местной жительницы. На зимовку лебедя оставили под наблюдением ветеринарной службы.
Это не первый случай в регионе, когда белгородцы помогали лебедям. Одного из них достали из полыньи, а до этого ещё одну птицу вызволили из ледяного плена.