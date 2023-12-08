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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Ослепший на один глаз лебедь

Ослепший на один глаз лебедь поселился во дворе белгородки, чтобы выжить

8 декабря 2023, 13:21
Фото: управление экоохотнадзора по Белгородской области
Ослепший на один глаз лебедь

Белгородцы спали ослепшего на один глаз лебедя

Ослепшая на один глаз птица прибилась к домашним пернатым жительницы села Илёк-Пеньковка Краснояружского района. Женщину обеспокоило поведение лебедя, и она обратилась за помощью к специалистам. Птицу оставили под наблюдением ветеринаров.

К сотрудникам управления экоохотнадзора обратился глава Илёк-Пеньковского сельского поселения с просьбой спасти дикого лебедя. Животное прибилось к домашним птицам одной местной жительницы. Её это насторожило.

Специалисты и ветеринары выехали на место и взяли анализы у птиц. Выяснилось, что дикий лебедь не болеет птичьим гриппом, однако он ослеп на один глаз.

На зимовку животное оставили под наблюдением ветеринарной службы.

Напомним, что за последние месяцы спасатели и сотрудники управления экоохотнадзора спасли уже немало лебедей. Одного достали из полыньи, у ещё двоих оказались сломаны лапы.

В конце ноября белгородец просил помочь в спасении больного лебедя, который перестал двигаться. Позже об этом же попросили мэра Валентина Демидова.

Ослепший на один глаз лебедьОслепший на один глаз лебедь
Ослепший на один глаз лебедьОслепший на один глаз лебедь
Ослепший на один глаз лебедьОслепший на один глаз лебедь
Ослепший на один глаз лебедь
Фото: управление Экоохотнадзора по Белгородской области
Спасли ещё одну птицу: из ледяного плена в Белгороде вызволили лебедей
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#Белгородская область#Спасение#Краснояружский район#Белгород#Лебедь#Александра Склярова
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