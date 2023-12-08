Ослепший на один глаз лебедь поселился во дворе белгородки, чтобы выжить

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
К сотрудникам управления экоохотнадзора обратился глава Илёк-Пеньковского сельского поселения с просьбой спасти дикого лебедя. Животное прибилось к домашним птицам одной местной жительницы. Её это насторожило.
Специалисты и ветеринары выехали на место и взяли анализы у птиц. Выяснилось, что дикий лебедь не болеет птичьим гриппом, однако он ослеп на один глаз.
На зимовку животное оставили под наблюдением ветеринарной службы.
Напомним, что за последние месяцы спасатели и сотрудники управления экоохотнадзора спасли уже немало лебедей. Одного достали из полыньи, у ещё двоих оказались сломаны лапы.
В конце ноября белгородец просил помочь в спасении больного лебедя, который перестал двигаться. Позже об этом же попросили мэра Валентина Демидова.