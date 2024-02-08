Вопреки общей статистике: наукой в Белгородской области чаще занимаются женщины

Сегодня, 8 февраля, отмечается День российской науки. Этот праздник приурочен к дате основания Петром I Академии наук и художеств в Петербурге ещё 300 лет назад. Белгородстат в день праздника сообщил, кто в Белгородской области занимается научной деятельностью.