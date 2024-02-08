Вопреки общей статистике: наукой в Белгородской области чаще занимаются женщины

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Сегодня, 8 февраля, отмечается День российской науки. Этот праздник приурочен к дате основания Петром I Академии наук и художеств в Петербурге ещё 300 лет назад. Белгородстат в день праздника сообщил, кто в Белгородской области занимается научной деятельностью.
В регионе на сегодняшний день насчитывается 780 исследователей. Причём 54,9% из них — женщины. Интересно, что в РФ же в сфере науки преобладают мужчины. Их доля составляет 61,4% от общего количества занятых в научной деятельности.
Добавим, что основным направлением работы 82,5% женщин-исследователей в Белгородской области выбрали общественные, естественные и технические науки. Среди них более половины имеют учёную степень. В регионе насчитывается 27 докторов наук и 193 кандидата наук среди женщин.
Ранее в Белгородстате сообщили, что в белгородских университетах обучается больше парней, чем девушек. Их доля составила 52% от общего числа студентов.