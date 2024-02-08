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Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Исследователь

Вопреки общей статистике: наукой в Белгородской области чаще занимаются женщины

8 февраля 2024, 07:29
Фото: 1MI
Исследователь

Учёные и исследователи Белгородской области отмечают профессиональный праздник

В Белгородской области в научной сфере насчитывается 780 исследователей. Более половины из них — женщины. Однако в целом по стране среди исследователей преобладают мужчины, сообщает Белгородстат.

Сегодня, 8 февраля, отмечается День российской науки. Этот праздник приурочен к дате основания Петром I Академии наук и художеств в Петербурге ещё 300 лет назад. Белгородстат в день праздника сообщил, кто в Белгородской области занимается научной деятельностью.

В регионе на сегодняшний день насчитывается 780 исследователей. Причём 54,9% из них — женщины. Интересно, что в РФ же в сфере науки преобладают мужчины. Их доля составляет 61,4% от общего количества занятых в научной деятельности.

Добавим, что основным направлением работы 82,5% женщин-исследователей в Белгородской области выбрали общественные, естественные и технические науки. Среди них более половины имеют учёную степень. В регионе насчитывается 27 докторов наук и 193 кандидата наук среди женщин.

Ранее в Белгородстате сообщили, что в белгородских университетах обучается больше парней, чем девушек. Их доля составила 52% от общего числа студентов.

Женщины-учёные в Белгородской областиЖенщины-учёные в Белгородской области
Женщины-учёные в Белгородской области
Фото: Белгородстат
В белгородских университетах обучается больше парней, чем девушек
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