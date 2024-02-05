Учёные в Белгороде разработали раствор для контактных линз, лечащий глаукому

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Учёные НИУ «БелГУ» создали и запатентовали раствор для контактных линз, который может лечить глаукому у близоруких. Также раствор может останавливать дегенерацию нервных клеток зрительного нерва.
Капли предназначены для лечения первичной открытоугольной глаукомы на фоне миопии различной степени тяжести. Чтобы препарат обеспечивал непрерывное лечение, учёные предусмотрели использование раствора с мягкими контактными линзами. Офтальмологические линзы будут служить средством для доставки лекарства.
«Композиция лекарственного раствора достаточно вязкая, чтобы удерживаться на поверхности мягких контактных линз. Таким образом, офтальмологические линзы для коррекции миопии служат средством доставки лекарственного препарата», — цитирует агентство заведующую кафедрой фармацевтической технологии института фармации, химии и биологии НИУ БелГУ, профессора Елену Жилякову.
Помимо этого, раствор способен уничтожать свободные радикалы, приводящие к повреждению и дегенерации клеток зрительного нерва.