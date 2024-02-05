Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Очки

Учёные в Белгороде разработали раствор для контактных линз, лечащий глаукому

5 февраля 2024, 15:38
Фото: 1MI
Очки

Белгородские учёные разработали способ лечения глаукомы

Специалисты создали раствор для контактных линз, который способен бороться с этой болезнью. Подробности ТАСС рассказали в НИУ «БелГУ».

Учёные НИУ «БелГУ» создали и запатентовали раствор для контактных линз, который может лечить глаукому у близоруких. Также раствор может останавливать дегенерацию нервных клеток зрительного нерва.

Капли предназначены для лечения первичной открытоугольной глаукомы на фоне миопии различной степени тяжести. Чтобы препарат обеспечивал непрерывное лечение, учёные предусмотрели использование раствора с мягкими контактными линзами. Офтальмологические линзы будут служить средством для доставки лекарства.

«Композиция лекарственного раствора достаточно вязкая, чтобы удерживаться на поверхности мягких контактных линз. Таким образом, офтальмологические линзы для коррекции миопии служат средством доставки лекарственного препарата», — цитирует агентство заведующую кафедрой фармацевтической технологии института фармации, химии и биологии НИУ БелГУ, профессора Елену Жилякову.

Помимо этого, раствор способен уничтожать свободные радикалы, приводящие к повреждению и дегенерации клеток зрительного нерва.

Белгородские учёные запатентовали полезный майонез
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские учёные создали робота, который поможет шахтёрам в их работеУчёные НИУ «БелГУ» предложили эффективный способ выращивания клеток головного мозгаУчёные НИУ «БелГУ» стали лауреатами первого фестиваля «Наука и изобретения на экране»
#Белгородская область#Медицина#Наука#Лечение#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Учёные#Глаукома#Раствор для контактных линз
Подпишитесь
Дистант всё-таки стал причиной роста подростковой преступности среди белгородцев?
Сегодня, 12:42
«Я хочу жить как человек»: почему белгородка-инвалид вынуждена скитаться по вокзалам
Сегодня, 14:47
Погибшего при обстреле Белгорода офицера СК наградили посмертно
Сегодня, 13:23
Изменения не только в мэрии: в белгородском правительстве назначили новых замов
Сегодня, 08:43
Гладков и Шойгу обсудили обстановку в Белгородской области
Сегодня, 15:43
«Нас это не устраивает»: белгородцы просят не строить асфальтовый завод в их посёлке
Сегодня, 15:03