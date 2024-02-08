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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

подтопление территории в Разумном

Участок под Белгородом заливает канализацией: кто должен решить проблему

8 февраля 2024, 13:38
Фото: «Разумное on-line»
подтопление территории в Разумном

Жители микрорайона под Белгородом жалуются на подтопление территории стоками

В водоканале отмечают, что территория в районе улицы Зелёная в Разумном подтапливается из-за талых вод, а КНС работает в штатном режиме. Видео публикует группа «Разумное on-line».

Жители 22-го массива в Разумном жалуются на подтопление территории в районе улицы Зелёная фекалиями. Местные жители обратились к депутату Екатерине Долговой. Она в свою очередь направила заявления в прокуратуру и министерство природопользования.

Водоканал же сообщил в комментариях, что в подтоплении виноваты талые воды, а КНС работает в исправном штатном режиме.

Однако 8 февраля талых вод не было, но территорию вновь залило стоками, утверждает Долгова. В подтверждение в Сети опубликовали видео.

подтопление территории в Разумном
Видео: «Разумное on-line»
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#Видео#Общество#Белгородский район#Разумное#Подтопление#Белгород#Алина Харина#Стоки#Екатерина Долгова
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