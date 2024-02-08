Участок под Белгородом заливает канализацией: кто должен решить проблему

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Жители 22-го массива в Разумном жалуются на подтопление территории в районе улицы Зелёная фекалиями. Местные жители обратились к депутату Екатерине Долговой. Она в свою очередь направила заявления в прокуратуру и министерство природопользования.
Водоканал же сообщил в комментариях, что в подтоплении виноваты талые воды, а КНС работает в исправном штатном режиме.
Однако 8 февраля талых вод не было, но территорию вновь залило стоками, утверждает Долгова. В подтверждение в Сети опубликовали видео.