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Published Сегодня, 09:17

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Updated Сегодня, 09:19

Видеохостинг YouTube без предупреждения закрыл доступ к нескольким каналам ВГТРК

YouTube заблокировал канал белгородского филиала ГТРК

7 февраля 2024, 09:17
Фото: 1MI

Видеохостинг YouTube без предупреждения закрыл доступ к нескольким каналам ВГТРК

Под блокировку попали более 18 каналов региональных филиалов телерадиокомпании, пишет ТАСС. Сообщается, что доступ закрыли в одностороннем порядке и без предупреждения.

YouTube без предупреждения и в одностороннем порядке закрыл доступ к нескольким каналам региональных филиалов ВГТРК. Доступ закрыт более чем для 18 каналов.

Под блокировку попал в том числе канал ГТРК «Белгород». Посмотреть новостные выпуски на платформе невозможно.

Кроме того, известно, что доступ закрыт к филиалам телерадиокомпаний в Брянске, Тюмени, Чите, Мурманске, Саратове, Томске, Вологде, Пскове, Перми, Лотосе, Адыгее, Санкт-Петербурге и т. д.

Напомним, что ранее в Кремле прокомментировали слухи о запрете VPN в России.

Фото: скрин канала ГТРК «Белгород» в YouTube
Песков: Никаких решений о полном запрете VPN-сервисов в России нет
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Блокировка#Белгород#Алина Харина#Гтрк белгород#Канал#Youtube#Гтрк
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