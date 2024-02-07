YouTube заблокировал канал белгородского филиала ГТРК

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
YouTube без предупреждения и в одностороннем порядке закрыл доступ к нескольким каналам региональных филиалов ВГТРК. Доступ закрыт более чем для 18 каналов.
Под блокировку попал в том числе канал ГТРК «Белгород». Посмотреть новостные выпуски на платформе невозможно.
Кроме того, известно, что доступ закрыт к филиалам телерадиокомпаний в Брянске, Тюмени, Чите, Мурманске, Саратове, Томске, Вологде, Пскове, Перми, Лотосе, Адыгее, Санкт-Петербурге и т. д.
Напомним, что ранее в Кремле прокомментировали слухи о запрете VPN в России.