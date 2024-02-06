Песков: Никаких решений о полном запрете VPN-сервисов в России нет

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи по поводу полного запрета использования VPN-сервисов на территории России. Никаких официальных решений на этот счёт пока нет, поэтому представитель Кремля предложил опираться именно на этот факт.
«Я могу лишь сообщить, что на данный момент нет никаких официальных решений по этому вопросу. Нам следует исходить из этого», — отметил пресс-секретарь президента.
Как пишет издание, накануне Роскомнадзор напомнил россиянам, что 1 марта 2024 года вступит в силу запрет на популяризацию сервисов, предназначенных для обхода блокировок. Также в сообщении ведомства указано, что с февраля 2020 года запрещена работа средств, которые позволяют обойти блокировку доступа к незаконному контенту. VPN-сервисы тоже входят в этот список.