Песков: Никаких решений о полном запрете VPN-сервисов в России нет

Как пишет издание, накануне Роскомнадзор напомнил россиянам, что 1 марта 2024 года вступит в силу запрет на популяризацию сервисов, предназначенных для обхода блокировок. Также в сообщении ведомства указано, что с февраля 2020 года запрещена работа средств, которые позволяют обойти блокировку доступа к незаконному контенту. VPN-сервисы тоже входят в этот список.