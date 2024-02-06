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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Дмитрий Песков

Песков: Никаких решений о полном запрете VPN-сервисов в России нет

6 февраля 2024, 14:25
Фото: 1MI
Дмитрий Песков

Песков прокомментировал слухи о запрете VPN в России

В Кремле прокомментировали слухи по поводу полного запрета VPN-сервисов на территории РФ. Никаких официальных решений на этот счёт пока нет, пишет The Moscow Post со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи по поводу полного запрета использования VPN-сервисов на территории России. Никаких официальных решений на этот счёт пока нет, поэтому представитель Кремля предложил опираться именно на этот факт.

«Я могу лишь сообщить, что на данный момент нет никаких официальных решений по этому вопросу. Нам следует исходить из этого», — отметил пресс-секретарь президента.

Как пишет издание, накануне Роскомнадзор напомнил россиянам, что 1 марта 2024 года вступит в силу запрет на популяризацию сервисов, предназначенных для обхода блокировок. Также в сообщении ведомства указано, что с февраля 2020 года запрещена работа средств, которые позволяют обойти блокировку доступа к незаконному контенту. VPN-сервисы тоже входят в этот список.

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#Роскомнадзор#Запрет#Россия#Кремль#Наталья Корявых#Дмитрий Песков#VPN-сервис
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