Госдума обсуждает перспективы блокировки Telegram, YouTube и VPN-сервисов

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
Он отметил, что в Telegram существует запрещенный контент, но такой информацией администрация мессенджера уже занимается, пресекая распространение порнографии, педофилии и другого «откровенно преступного» контента, который не имеет политического характера, пишет rtvi.com.
Роскомнадзор предпринимал попытки заблокировать Telegram с апреля 2018 года до июня 2020 года из-за отказа Павла Дурова, основателя мессенджера, предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. В то время Telegram все же оставался доступным, хотя с перебоями. Решение официально разблокировать мессенджер было объяснено готовностью Дурова сотрудничать в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
По словам Хинштейна, на момент развития событий вокруг Telegram шесть лет назад у России не было технических возможностей для полной блокировки мессенджера. Однако в результате принятия законов о «суверенном интернете» в 2019 году технические средства теперь позволяют ограничивать доступ к интернет-ресурсам или ограничивать их трафик, как это было сделано в отношении Twitter.