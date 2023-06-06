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Госдума обсуждает перспективы блокировки Telegram, YouTube и VPN-сервисов

6 июня 2023, 11:00
Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, выразил свои соображения о возможной блокировке Telegram, YouTube и сервисов VPN в программе RTVI «Что это было?».

Он отметил, что в Telegram существует запрещенный контент, но такой информацией администрация мессенджера уже занимается, пресекая распространение порнографии, педофилии и другого «откровенно преступного» контента, который не имеет политического характера, пишет rtvi.com.

Роскомнадзор предпринимал попытки заблокировать Telegram с апреля 2018 года до июня 2020 года из-за отказа Павла Дурова, основателя мессенджера, предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. В то время Telegram все же оставался доступным, хотя с перебоями. Решение официально разблокировать мессенджер было объяснено готовностью Дурова сотрудничать в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

По словам Хинштейна, на момент развития событий вокруг Telegram шесть лет назад у России не было технических возможностей для полной блокировки мессенджера. Однако в результате принятия законов о «суверенном интернете» в 2019 году технические средства теперь позволяют ограничивать доступ к интернет-ресурсам или ограничивать их трафик, как это было сделано в отношении Twitter.

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