Госдума обсуждает перспективы блокировки Telegram, YouTube и VPN-сервисов

По словам Хинштейна, на момент развития событий вокруг Telegram шесть лет назад у России не было технических возможностей для полной блокировки мессенджера. Однако в результате принятия законов о «суверенном интернете» в 2019 году технические средства теперь позволяют ограничивать доступ к интернет-ресурсам или ограничивать их трафик, как это было сделано в отношении Twitter.