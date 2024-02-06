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Published Сегодня, 11:45

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Свадьба

В Белгородской области на брак решились 13 женихов и пять невест в возрасте 70+

6 февраля 2024, 11:45
Фото: Изображение Midjourney
Свадьба

За начало 2024 года в Белгородской области появилось более 400 новых семей

О том, сколько пар заключили брак за первые два месяца, рассказала руководитель областного ведомства Татьяна Слюсаренко. Она также отметила, что в регионе новые семьи создали в том числе белгородцы старше 70 лет.

За два зимних месяца брак на территории Белгородской области заключили 1319 пар. Причём 416 браков органы ЗАГСа зарегистрировали в январе 2024 года.

Чаще всего этой зимой женихами становились белгородцы в возрасте от 40 до 49 лет, а невестами — девушки 18-24 лет. Не обошлось и без пожилых молодожёнов: в возрасте от 70 лет и старше браки заключили 13 женихов и пять невест.

Напомним, что за 2023 год в Белгородской области поздравили 1,5 тыс. пар, отметивших юбилей совместной жизни. Так, 1190 семей региона прожили вместе 50 лет, ещё 167 семей вступили в брак 60 лет назад.

В зеркальную дату узами брака свяжут себя больше 150 белгородских пар
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#Общество#Белгородская область#Брак#Загс#Новости Белгорода#Белгород#Свадьбы#Татьяна слюсаренко#Александра Склярова
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