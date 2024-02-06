В Белгородской области на брак решились 13 женихов и пять невест в возрасте 70+

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
За два зимних месяца брак на территории Белгородской области заключили 1319 пар. Причём 416 браков органы ЗАГСа зарегистрировали в январе 2024 года.
Чаще всего этой зимой женихами становились белгородцы в возрасте от 40 до 49 лет, а невестами — девушки 18-24 лет. Не обошлось и без пожилых молодожёнов: в возрасте от 70 лет и старше браки заключили 13 женихов и пять невест.
Напомним, что за 2023 год в Белгородской области поздравили 1,5 тыс. пар, отметивших юбилей совместной жизни. Так, 1190 семей региона прожили вместе 50 лет, ещё 167 семей вступили в брак 60 лет назад.