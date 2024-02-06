В Белгородской области на брак решились 13 женихов и пять невест в возрасте 70+

Чаще всего этой зимой женихами становились белгородцы в возрасте от 40 до 49 лет, а невестами — девушки 18-24 лет. Не обошлось и без пожилых молодожёнов: в возрасте от 70 лет и старше браки заключили 13 женихов и пять невест.