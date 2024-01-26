Золотую и бриллиантовую свадьбы отметили 1,4 тыс. пар в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
За 2023 год в Белгородской области поздравили 1,5 тыс. пар, отметивших юбилей совместной жизни. Так, 1190 семей отпраздновали золотую свадьбу. Это пары, прожившие вместе 50 лет.
Ещё 167 семей поздравили с бриллиантовой свадьбой. Речь о белгородцах, вступивших в брак 60 лет назад.
Больше всего поздравлений с золотой свадьбой зарегистрировали в Белгородском районе, а с бриллиантовой свадьбой — в Алексеевском городском округе.
Отметим, что 24.01.2024 была первая красивая дата наступившего года. Свадьбы в этот день сыграли 46 пар. Наибольшее количество браков заключили в столице региона — новую семью создали 17 пар. Ещё 12 пар заключили браки в Старооскольском округе, девять — в Белгородском районе, шесть — в Дубовском сельском поселении.