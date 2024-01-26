Золотую и бриллиантовую свадьбы отметили 1,4 тыс. пар в Белгородской области

Отметим, что 24.01.2024 была первая красивая дата наступившего года. Свадьбы в этот день сыграли 46 пар. Наибольшее количество браков заключили в столице региона — новую семью создали 17 пар. Ещё 12 пар заключили браки в Старооскольском округе, девять — в Белгородском районе, шесть — в Дубовском сельском поселении.