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Published Сегодня, 15:03

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Updated Сегодня, 15:14

Гладков нашёл строительный брак в ремонтируемых домах в Шебекино

«Увидел брак»: у Гладкова появились вопросы к восстановлению домов в Шебекино

5 декабря 2023, 15:03
Фото: 1MI

Гладков нашёл строительный брак в ремонтируемых домах в Шебекино

Глава региона проверил 35 адресов. Строительный брак он увидел на двух объектах. В одном случае из-за незавершённых кровельных работ вода попала в помещения.

Вячеслав Гладков проверил ход восстановления домов, пострадавших от атак ВСУ, в Шебекино. Всего проверено 35 адресов. Строительный брак губернатор обнаружил на двух объектах.

Так, в доме пенсионерки брак допустили при ремонте фасада. По адресу на улице Дзержинского, 13 не успели закончить кровельные работы, из-за чего вода попала в помещения.

Два месяца займёт внутренняя отделка квартир и подъездов в МКД, в которых уже закрыт контур. Гладков поручил разобраться с недоработками, которые он увидел, к следующему понедельнику.

Помимо этого, два многоквартирных дома в Шебекино строят с нуля — на улице Московской, 9 и на Железнодорожной, 2. В первом стартовали кровельные работы, во втором идут сварочные работы и заливка бетона.

Проверка хода восстановления домов в Шебекино
Видео: страница губернатора Вячеслава Гладкова в ВК
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