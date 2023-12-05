«Увидел брак»: у Гладкова появились вопросы к восстановлению домов в Шебекино

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Вячеслав Гладков проверил ход восстановления домов, пострадавших от атак ВСУ, в Шебекино. Всего проверено 35 адресов. Строительный брак губернатор обнаружил на двух объектах.
Так, в доме пенсионерки брак допустили при ремонте фасада. По адресу на улице Дзержинского, 13 не успели закончить кровельные работы, из-за чего вода попала в помещения.
Два месяца займёт внутренняя отделка квартир и подъездов в МКД, в которых уже закрыт контур. Гладков поручил разобраться с недоработками, которые он увидел, к следующему понедельнику.
Помимо этого, два многоквартирных дома в Шебекино строят с нуля — на улице Московской, 9 и на Железнодорожной, 2. В первом стартовали кровельные работы, во втором идут сварочные работы и заливка бетона.