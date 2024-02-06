Сотрудники «Россети Центр» навестили коллегу, раненого в ходе спецоперации

Служил честно, мужественно исполняя свой долг, но в сентябре случилась трагедия –Николай подорвался на противопехотной мине и получил тяжелые ранения. В этот же день был доставлен в полевой госпиталь, где ему провели первую операцию, впоследствии переведен в белгородскую больницу. В настоящее время находится на лечении в Московской области.



В филиале «Белгородэнерго» Николай работает более 4 лет. Сам родом с Белгородчины — региона, который регулярно подвергается вражеским атакам и уже неоднократно страдал от внешних воздействий, и где у него осталась семья — мама и папа. Стоять на страже родной земли, хранить ее покой, защищать –долг и благородное дело, ради которого энергетик отправился на службу.



По поручению генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского сотрудники Исполнительного аппарата Обществ навестили Николая. Коллеги передали бойцу подарки, слова благодарности и пожелания скорейшего восстановления.