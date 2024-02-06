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Сотрудники «Россети Центр» навестили коллегу, раненого в ходе спецоперации

Сотрудники «Россети Центр» навестили коллегу, раненого в ходе спецоперации

6 февраля 2024, 14:00
Фото: Пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
Весной прошлого года электромонтер по эксплуатации распределительных сетей филиала «Белгородэнерго» Николай Романенко принял решение вступить в ряды добровольцев Вооруженных Сил Российской Федерации в период проведения специальной военной операции, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Служил честно, мужественно исполняя свой долг, но в сентябре случилась трагедия –Николай подорвался на противопехотной мине и получил тяжелые ранения. В этот же день был доставлен в полевой госпиталь, где ему провели первую операцию, впоследствии переведен в белгородскую больницу. В настоящее время находится на лечении в Московской области.

В филиале «Белгородэнерго» Николай работает более 4 лет. Сам родом с Белгородчины — региона, который регулярно подвергается вражеским атакам и уже неоднократно страдал от внешних воздействий, и где у него осталась семья — мама и папа. Стоять на страже родной земли, хранить ее покой, защищать –долг и благородное дело, ради которого энергетик отправился на службу.

По поручению генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского сотрудники Исполнительного аппарата Обществ навестили Николая. Коллеги передали бойцу подарки, слова благодарности и пожелания скорейшего восстановления.

Фото: Пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
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