«Принял огонь на себя»: в центре Белгорода открыли бюст погибшего в ходе СВО военного

Дмитрий Астафьев с первого дня СВО служил в должности командира мотострелковой роты отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота. Погиб он 20 мая, когда при исполнении боевой задачи попытался спасти своих товарищей. В этот день Астафьев уничтожил наблюдательный пост, технику и ликвидировал десятерых военных. После получения ранения Астафьев до последнего продолжал руководить личным составом, а в конце вызвал огонь артиллерии на себя.