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Бюст погибшего Дмитрия Астафьева

«Принял огонь на себя»: в центре Белгорода открыли бюст погибшего в ходе СВО военного

8 декабря 2023, 12:50
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Бюст погибшего Дмитрия Астафьева

В белгородском парке открыли бюст погибшего участника СВО

О торжественном открытии бюста погибшего в ходе СВО Дмитрия Астафьева сообщили мэр города Валентин Демидов и губернатор Вячеслав Гладков. Бюст разместили в парке Победы в Белгороде. Участник СВО героически погиб в возрасте 33 лет.

Сегодня, 8 декабря, на Аллее Героев в парке Победы в Белгороде открылся новый бюст. Посвящён он Герою России — участнику специальной военной операции Дмитрию Астафьеву.

Дмитрий Астафьев с первого дня СВО служил в должности командира мотострелковой роты отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота. Погиб он 20 мая, когда при исполнении боевой задачи попытался спасти своих товарищей. В этот день Астафьев уничтожил наблюдательный пост, технику и ликвидировал десятерых военных. После получения ранения Астафьев до последнего продолжал руководить личным составом, а в конце вызвал огонь артиллерии на себя.

Боец был потомственным офицером и на протяжении жизни воевал в разных горячих точках.

О том, что на Аллее Героев в Белгороде может появиться бюст Астафьева, стало известно в начале октября.

Бюст погибшего Дмитрия Астафьева Бюст погибшего Дмитрия Астафьева
Бюст погибшего Дмитрия Астафьева
Фото: личная страница мэра Валентина Демидова
На Аллее Героев в парке Победы в Белгороде появится бюст погибшего на СВО бойца
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#Новости Белгорода#Герой#Бюст#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Валентин Демидов#Участник СВО#Александра Склярова
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