«Принял огонь на себя»: в центре Белгорода открыли бюст погибшего в ходе СВО военного

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
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Updated Сегодня, 12:52
Сегодня, 8 декабря, на Аллее Героев в парке Победы в Белгороде открылся новый бюст. Посвящён он Герою России — участнику специальной военной операции Дмитрию Астафьеву.
Дмитрий Астафьев с первого дня СВО служил в должности командира мотострелковой роты отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота. Погиб он 20 мая, когда при исполнении боевой задачи попытался спасти своих товарищей. В этот день Астафьев уничтожил наблюдательный пост, технику и ликвидировал десятерых военных. После получения ранения Астафьев до последнего продолжал руководить личным составом, а в конце вызвал огонь артиллерии на себя.
Боец был потомственным офицером и на протяжении жизни воевал в разных горячих точках.
О том, что на Аллее Героев в Белгороде может появиться бюст Астафьева, стало известно в начале октября.