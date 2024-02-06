Почему сотрудники силовых структур не получают 100 тысяч рублей при уходе на СВО

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Как пояснила чиновница, в Белгородской области с 1 ноября семьи сотрудников силовых ведомств, в том числе и Росгвардии, получают поддержку, которая положена для семей мобилизованных и контрактников.
Это выплата в размере 3000 рублей на питание детей, единовременная выплата в 15 тысяч рублей к школе, выплата в 50 тысяч рублей в случае рождения ребёнка и т. д.
Но что касается единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей, то в этом плане такого решения нет.
Елена Батанова
Стоит отметить, что чиновница также пояснила, почему не все военные, даже те, которые заключили контракт, получают выплату в 100 тысяч рублей. Подробности — по ссылке.