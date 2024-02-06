Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Почему сотрудники силовых структур не получают 100 тысяч рублей при уходе на СВО

Почему сотрудники силовых структур не получают 100 тысяч рублей при уходе на СВО

6 февраля 2024, 14:09
Фото: 1MI
Данный вопрос интересует семьи сотрудников силовых ведомств. На него ответила региональный министр соцзащиты Елена Батанова.
Сюжет
СВО

Как пояснила чиновница, в Белгородской области с 1 ноября семьи сотрудников силовых ведомств, в том числе и Росгвардии, получают поддержку, которая положена для семей мобилизованных и контрактников.

Это выплата в размере 3000 рублей на питание детей, единовременная выплата в 15 тысяч рублей к школе, выплата в 50 тысяч рублей в случае рождения ребёнка и т. д.

Но что касается единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей, то в этом плане такого решения нет.
Елена Батанова

Стоит отметить, что чиновница также пояснила, почему не все военные, даже те, которые заключили контракт, получают выплату в 100 тысяч рублей. Подробности — по ссылке.

Выплата в 100 тысяч рублей мобилизованным: почему не всем переводят деньги
Узнать подробнее
Читайте также:
За белгородскими семьями, претендующими на новые выплаты, закрепят кураторовВыплата в 100 тысяч рублей мобилизованным: почему не всем переводят деньгиЛечение или свои нужды: на что можно потратить выплаты на пострадавших детей
#Белгородская область#Росгвардия#Школа#Поддержка#Выплата#Питание детей#Белгород#Кристина Семенчук#Единовременная выплата#Контрактники#СВО#Мобилизованные
Подпишитесь
Выплата в 100 тысяч рублей мобилизованным: почему не всем переводят деньги
Сегодня, 13:36
Почему дополнительные каникулы для первоклассников в Белгороде перенесли?
Сегодня, 15:01
Мы забыли 350 лет истории Белгорода: глава архива— о реконструкции Белого квартала
Сегодня, 14:00
«Все разбираются, вылет или прилёт»: Собчак показала, как живёт семья из Белгорода
Сегодня, 12:17
40 дней со дня обстрела Белгорода: возле кинотеатра «Победа» проведут богослужение
Сегодня, 14:11
Лечение или свои нужды: на что можно потратить выплаты на пострадавших детей
Сегодня, 10:14