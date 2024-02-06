Машинисты конвейера открыли сезон конкурсов профмастерства на СГОКе

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Первая, теоретическая часть состязания состояла из электронного тестирования: конкурсанты отвечали на 40 вопросов по технической эксплуатации основного оборудования, правилам охраны труда и промышленной безопасности. Восемь финалистов с максимальным количеством баллов получили допуск к практическому заданию.
Второй этап прошел на участке дробления обогатительной фабрики на конвейере СМ-18, предназначенном для транспортировки руды. За семь минут конкурсантам предстояло осмотреть конвейер при приемке смены и выявить замечания. Жюри оценивало соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности, качество и скорость выполнения задания.
В результате лучшим машинистом конвейера стала работница цеха дробления обогатительной фабрики Татьяна Вострухина. Второе место завоевал ее коллега Евгений Труфанов, третье место у машиниста конвейера цеха обогащения Валерии Щербатых. В номинации «Лучший молодой рабочий» победил 27-летний сотрудник фабрики окомкования Виталий Рогачев.
Победителей профсоревнований наградили дипломами, корпоративными знаками «Лучший по профессии» и денежными премиями в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. «Лучший молодой рабочий» также получил денежное поощрение — 25 тысяч рублей.
Следующий конкурс профмастерства на СГОКе определит «Лучших по профессии» среди машинистов насосных установок. В 2024 году на предприятии проведут 12 различных конкурсов профессионального мастерства. Главная задача соревнований — повышение престижа рабочих специальностей, раскрытие творческого потенциала стойленцев, продвижение производственных достижений и передового опыта работы.