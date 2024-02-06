Машинисты конвейера открыли сезон конкурсов профмастерства на СГОКе

Второй этап прошел на участке дробления обогатительной фабрики на конвейере СМ-18, предназначенном для транспортировки руды. За семь минут конкурсантам предстояло осмотреть конвейер при приемке смены и выявить замечания. Жюри оценивало соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности, качество и скорость выполнения задания.