Сотрудник СГОКа Геннадий Афанасьев стал «Почётным наставником Белгородской области»

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Updated Сегодня, 09:41
Геннадий Афанасьев трудится на Стойленском ГОКе 43 года, в том числе более 30 лет занимается наставничеством. За это время он обучил профессии около 100 сотрудников, многие из которых в дальнейшем становились победителями корпоративных конкурсов профессионального мастерства по профессии «Лучший электрослесарь».
За многолетний добросовестный труд Афанасьев неоднократно был отмечен ведомственными, областными и региональными наградами, в том числе имеет звание «Почетный горняк».
— Я больше 40 лет отработал на СГОКе, куда пришел за отцом, и у меня были отличные учителя и наставники. Сейчас я и сам с удовольствием обучаю молодых начинающих сотрудников, которым производство интересно так же, как и мне. Задача наставников в этом и заключается: передать лучшее, чему когда-то научили нас, — прокомментировал электрослесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Стойленского ГОКа Геннадий Афанасьев.
Торжественная церемония награждения прошла в Белгородской государственной филармонии. Медали и свидетельства «Почетный наставник» получили 37 жителей области — представителей разных сфер: промышленности, строительства, ЖКХ, сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, спорта и т. д.
Информация о Стойленском ГОКе
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.
Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.