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Геннадий Афанасьев

Сотрудник СГОКа Геннадий Афанасьев стал «Почётным наставником Белгородской области»

22 декабря 2023, 09:35
Фото: Стойленский ГОК
Геннадий Афанасьев
Электрослесарю цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) Геннадию Афанасьеву присвоено звание «Почетный наставник Белгородской области».

Геннадий Афанасьев трудится на Стойленском ГОКе 43 года, в том числе более 30 лет занимается наставничеством. За это время он обучил профессии около 100 сотрудников, многие из которых в дальнейшем становились победителями корпоративных конкурсов профессионального мастерства по профессии «Лучший электрослесарь».

За многолетний добросовестный труд Афанасьев неоднократно был отмечен ведомственными, областными и региональными наградами, в том числе имеет звание «Почетный горняк».

— Я больше 40 лет отработал на СГОКе, куда пришел за отцом, и у меня были отличные учителя и наставники. Сейчас я и сам с удовольствием обучаю молодых начинающих сотрудников, которым производство интересно так же, как и мне. Задача наставников в этом и заключается: передать лучшее, чему когда-то научили нас, — прокомментировал электрослесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Стойленского ГОКа Геннадий Афанасьев.

Торжественная церемония награждения прошла в Белгородской государственной филармонии. Медали и свидетельства «Почетный наставник» получили 37 жителей области — представителей разных сфер: промышленности, строительства, ЖКХ, сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, спорта и т. д.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

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