Сотрудник СГОКа Геннадий Афанасьев стал «Почётным наставником Белгородской области»

Геннадий Афанасьев трудится на Стойленском ГОКе 43 года, в том числе более 30 лет занимается наставничеством. За это время он обучил профессии около 100 сотрудников, многие из которых в дальнейшем становились победителями корпоративных конкурсов профессионального мастерства по профессии «Лучший электрослесарь».