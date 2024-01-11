Новогодние мероприятия от СГОКа посетили около трёх тысяч детей сотрудников комбината

Posted 11 января, 14:29
Published 11 января, 14:29
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
1500 билетов Стойленский ГОК приобрел на спектакль «Щелкунчик» Старооскольского театра для детей и молодежи. Маленькие зрители побывали в атмосфере красивой рождественской сказки Амадея Гофмана, стали свидетелями невероятных событий, где в схватке злых и добрых сил победила самоотверженность, верность и любовь.
Также дети сотрудников СГОКа смогли посетить развлекательный комплекс «Боше-парк», где на новогодних каникулах работала резиденция Деда Мороза и Снегурочки. Дедушка Мороз и его внучка поздравили ребят с Новым годом, провели для них конкурсы и веселые игры.
Кроме праздничных представлений, которые продолжались все новогодние каникулы, около четырех тысяч детей стойленцев получили новогодние подарки.
Информация о Стойленском ГОКе
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.
Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.
Скачать фото и корпоративные видео Группы НЛМК можно в медиабанке по ссылке