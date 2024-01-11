Новогодние мероприятия от СГОКа посетили около трёх тысяч детей сотрудников комбината

Также дети сотрудников СГОКа смогли посетить развлекательный комплекс «Боше-парк», где на новогодних каникулах работала резиденция Деда Мороза и Снегурочки. Дедушка Мороз и его внучка поздравили ребят с Новым годом, провели для них конкурсы и веселые игры.