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Posted 11 января, 14:29

Published 11 января, 14:29

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Боше-парк

Новогодние мероприятия от СГОКа посетили около трёх тысяч детей сотрудников комбината

11 января 2024, 14:29
Фото: пресс-служба АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
Боше-парк
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) организовал для детей сотрудников предприятия новогодние активности. На зимних каникулах сотрудники вместе с детьми посещали театральные постановки и развлекательный комплекс «Боше-парк». В праздничных мероприятиях приняли участие 2700 детей стойленцев.

1500 билетов Стойленский ГОК приобрел на спектакль «Щелкунчик» Старооскольского театра для детей и молодежи. Маленькие зрители побывали в атмосфере красивой рождественской сказки Амадея Гофмана, стали свидетелями невероятных событий, где в схватке злых и добрых сил победила самоотверженность, верность и любовь.

Также дети сотрудников СГОКа смогли посетить развлекательный комплекс «Боше-парк», где на новогодних каникулах работала резиденция Деда Мороза и Снегурочки. Дедушка Мороз и его внучка поздравили ребят с Новым годом, провели для них конкурсы и веселые игры.

Кроме праздничных представлений, которые продолжались все новогодние каникулы, около четырех тысяч детей стойленцев получили новогодние подарки.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

Скачать фото и корпоративные видео Группы НЛМК можно в медиабанке по ссылке

Боше-паркБоше-парк
Боше-парк
Фото: пресс-служба АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
#Город#Общество#Белгородская область#Подарки#Снегурочка#Стойленский ГОК#Новости Белгорода#Щелкунчик#Белгород#Татьяна Лукащева#Зимние каникулы#Старооскольский театр#Железная руда#Новогодние мероприятия
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