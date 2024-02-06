Концепции цветочных фестивалей для Белгорода разработает компания из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
То, как пройдут фестивали в Белгороде в 2024 году, по данным с сайта госзакупок, предстоит решить ООО «Майндмайс» из Екатеринбурга. Компания занимается организацией конференций и выставок. Контракты с ней мэрия заключила 1 февраля.
На разработку концепции «Белгород в цвету» уйдёт 2,1 млн рублей, на «Реку в цвету» — 2,04 миллиона. Обе услуги пройдут в два этапа.
Для фестиваля «Река в цвету» исполнителю нужно будет предложить идеи по оформлению входа на территорию мероприятия, флористическому оформлению, не менее 10 арт-объектам, мастер-классам для детей и взрослых, анимационным программам и сувенирной продукции. Также компания должна будет разработать схему фестиваля со всеми основными объектами, включая фотозоны, зоны отдыха и фудкорт.
Похожее задание и по концепции фестиваля «Белгород в цвету», к вышеперечисленным идеям добавились ещё конкурсы и флористические мастер-классы, а также полиграфическая продукция.
Сроки оказания услуг отличаются — для «реки» в течение 34 дней с даты заключения контракта, а для «Белгород в цвету» — 56 дней. За это время «Мандмайс» должен выполнить оба этапа работ.