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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Цветы в Белгороде

Концепции цветочных фестивалей для Белгорода разработает компания из Екатеринбурга

6 февраля 2024, 12:19
Фото: 1MI
Цветы в Белгороде
На сайте госзакупок появилась информация о том, какая компания займётся разработкой концепции фестивалей «Белгород в цвету» и «Река в цвету» в 2024 году и что ей предстоит выполнить.

То, как пройдут фестивали в Белгороде в 2024 году, по данным с сайта госзакупок, предстоит решить ООО «Майндмайс» из Екатеринбурга. Компания занимается организацией конференций и выставок. Контракты с ней мэрия заключила 1 февраля.

На разработку концепции «Белгород в цвету» уйдёт 2,1 млн рублей, на «Реку в цвету» — 2,04 миллиона. Обе услуги пройдут в два этапа.

Для фестиваля «Река в цвету» исполнителю нужно будет предложить идеи по оформлению входа на территорию мероприятия, флористическому оформлению, не менее 10 арт-объектам, мастер-классам для детей и взрослых, анимационным программам и сувенирной продукции. Также компания должна будет разработать схему фестиваля со всеми основными объектами, включая фотозоны, зоны отдыха и фудкорт.

Похожее задание и по концепции фестиваля «Белгород в цвету», к вышеперечисленным идеям добавились ещё конкурсы и флористические мастер-классы, а также полиграфическая продукция.

Сроки оказания услуг отличаются — для «реки» в течение 34 дней с даты заключения контракта, а для «Белгород в цвету» — 56 дней. За это время «Мандмайс» должен выполнить оба этапа работ.

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