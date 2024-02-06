Концепции цветочных фестивалей для Белгорода разработает компания из Екатеринбурга

Для фестиваля «Река в цвету» исполнителю нужно будет предложить идеи по оформлению входа на территорию мероприятия, флористическому оформлению, не менее 10 арт-объектам, мастер-классам для детей и взрослых, анимационным программам и сувенирной продукции. Также компания должна будет разработать схему фестиваля со всеми основными объектами, включая фотозоны, зоны отдыха и фудкорт.