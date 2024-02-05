Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Сыр

Монахини-бизнесмены: в белгородском монастыре делают и продают сыр с плесенью

5 февраля 2024, 11:58
Фото: 1MI
Сыр

В белгородском монастыре открыли дело по изготовлению и продаже сыров

Сразу две монахини в белгородском монастыре заключили социальные контракты и открыли своё дело. Одна девушка ухаживает за коровами и добывает молоко, другая — изготавливает сыр. Подробности рассказали в региональном правительстве.

Монахини Воскресенского женского монастыря открыли своё дело благодаря программе «Содействие». Социальный контракт заключила монахиня Ксения: на полученные средства она приобрела коров и зернодробилку с сенорезкой.

Всего в монастыре пять коров: Бусинка, Джульетта, Милка, Росинка и Жданка. Коровы джерсейской породы дают молоко жирностью 6,5%. В нём содержится 4,2-4,4% белка. Благодаря таким показателям можно изготавливать сливочное масло и сыр.

Монахиня Анфиса тоже заключила социальный контракт и начала заниматься производством сыров. Она делает их двух видов — обычный и с плесенью. На выделенные деньги девушка закупила расходники, закваски, пресс и стеллажи для сыра, а также увлажнитель для камеры созревания и нержавеющую посуду.

Помимо этого белгородка завела специальную книгу со старинными рецептами сыров и регулярно общается с опытными сыроварами. Также в монастыре изготавливают йогурты, творог, кефир и сливочное масло.

Отметим, что в марте 2023 года стало известно о фермере из Корочанского района, который выиграл грант «Агростартап» в размере 3 млн рублей. На эти деньги мужчина планировал заняться выращиванием австралийских красноклешневых раков.

В Белгородской области займутся разведением австралийских раков
Узнать подробнее
Читайте также:
С россиянкой заключили соцконтракт по открытию салона для наращивания «опахал»Белгородцам придётся проходить тестирование перед заключением соцконтрактовКозёл был хорош: Вячеслав Гладков рассказал об интересных соцконтрактах белгородцев
#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Сыры#Соцконтракт#Женский монастырь#Александра Склярова#Монахини
Подпишитесь
Все семьи пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря получили соцпаспорта
Сегодня, 06:31
После колледжа — на передовую: юная белгородка подписала контракт с Минобороны РФ
Сегодня, 08:33
В мэрии Белгорода сообщили о новых кадровых перестановках
Сегодня, 06:51
Изменения не только в мэрии: в белгородском правительстве назначили новых замов
Сегодня, 08:43
В минобре попытались объяснить белгородцам, зачем нужно писать заявление на обучение
Сегодня, 07:47
Белгородская область вошла в число регионов с сильным загрязнением водоёмов
Сегодня, 10:54