Монахини-бизнесмены: в белгородском монастыре делают и продают сыр с плесенью

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Монахини Воскресенского женского монастыря открыли своё дело благодаря программе «Содействие». Социальный контракт заключила монахиня Ксения: на полученные средства она приобрела коров и зернодробилку с сенорезкой.
Всего в монастыре пять коров: Бусинка, Джульетта, Милка, Росинка и Жданка. Коровы джерсейской породы дают молоко жирностью 6,5%. В нём содержится 4,2-4,4% белка. Благодаря таким показателям можно изготавливать сливочное масло и сыр.
Монахиня Анфиса тоже заключила социальный контракт и начала заниматься производством сыров. Она делает их двух видов — обычный и с плесенью. На выделенные деньги девушка закупила расходники, закваски, пресс и стеллажи для сыра, а также увлажнитель для камеры созревания и нержавеющую посуду.
Помимо этого белгородка завела специальную книгу со старинными рецептами сыров и регулярно общается с опытными сыроварами. Также в монастыре изготавливают йогурты, творог, кефир и сливочное масло.
Отметим, что в марте 2023 года стало известно о фермере из Корочанского района, который выиграл грант «Агростартап» в размере 3 млн рублей. На эти деньги мужчина планировал заняться выращиванием австралийских красноклешневых раков.