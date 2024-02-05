Монахини-бизнесмены: в белгородском монастыре делают и продают сыр с плесенью

Монахиня Анфиса тоже заключила социальный контракт и начала заниматься производством сыров. Она делает их двух видов — обычный и с плесенью. На выделенные деньги девушка закупила расходники, закваски, пресс и стеллажи для сыра, а также увлажнитель для камеры созревания и нержавеющую посуду.