В Белгородской области займутся разведением австралийских раков

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Житель Корочанского района Дмитрий Ешан выиграл грант «Агростартап». В рамках господдержки белгородец получил 3 млн рублей на приобретение установки замкнутого водоснабжения для выращивания австралийских красноклешневых раков.
Фермер планирует выйти на проектную мощность в 2027 году и выращивать 1,7 тонны раков в год.
Производство ракообразных является новым направлением для региона. Австралийских раков выращивают не только для аквариумов, но и для получения вкусного, полезного, деликатесного мяса. По данным специалистов, за полгода в промышленных условиях можно вырастить особь весом в 200 г и более.
Помимо фермера из Корочанского района, победителями грантового конкурса «Агростартап» стали жители Белгородского, Вейделевского, Ивнянского, Красненского районов, Шебекинского и Яковлевского горокругов.