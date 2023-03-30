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В Белгородской области займутся разведением австралийских раков

30 марта 2023, 10:21
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
В Корочанском районе фермер выиграл грант «Агростартап» в размере 3 млн рублей. На эти деньги он займётся выращиванием австралийских красноклешневых раков, рассказали в правительстве Белгородской области.

Житель Корочанского района Дмитрий Ешан выиграл грант «Агростартап». В рамках господдержки белгородец получил 3 млн рублей на приобретение установки замкнутого водоснабжения для выращивания австралийских красноклешневых раков.

Фермер планирует выйти на проектную мощность в 2027 году и выращивать 1,7 тонны раков в год.

Производство ракообразных является новым направлением для региона. Австралийских раков выращивают не только для аквариумов, но и для получения вкусного, полезного, деликатесного мяса. По данным специалистов, за полгода в промышленных условиях можно вырастить особь весом в 200 г и более.

Помимо фермера из Корочанского района, победителями грантового конкурса «Агростартап» стали жители Белгородского, Вейделевского, Ивнянского, Красненского районов, Шебекинского и Яковлевского горокругов.

В Белгородской области назвали победителей грантового конкурса «Агростартап»
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#Ольга Аксёнова#Раки#Агростартап#Грант#Экономика#Белгородская область#Корочанский район
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