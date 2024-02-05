Мокро и скользко будет в Белгородской области: жёлтый уровень опасности сохраняется

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Завтра, 6 февраля, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Возможно выпадение снега и мокрого снега, на дорогах сохранится гололедица. Порывы ветра западной четверти составят 7-12 м/с.
В регионе температура воздуха ночью опустится до -6…-1 °С. В светлое время суток ожидается от -3 °С до +2 °С.
В Белгороде в ночь на вторник, 6 февраля, столбик термометра опустится до -3 °С. Днём температура составит около 0 °С, ожидаются осадки в виде дождя и снега.
Ранее Гидрометцентр сообщал, что в Белгородской области 5 февраля введут жёлтый уровень погодной опасности. Причина — сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 м/с.
Стало известно, что жёлтый уровень из-за непогоды продолжит действовать и 6 февраля. Только в этом случае опасность представляет гололедица.