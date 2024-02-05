Мокро и скользко будет в Белгородской области: жёлтый уровень опасности сохраняется

Белгородцев предупреждают о гололёде

Во вторник, 6 февраля, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдёт снег, сохранится гололёд. Температура воздуха упадёт до -6 °С ночью, однако днём потеплеет. Прогноз погоды на завтрашний день опубликовали в пресс-службе регионального МЧС.