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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Гололёд

Мокро и скользко будет в Белгородской области: жёлтый уровень опасности сохраняется

5 февраля 2024, 13:18
Фото: 1MI
Гололёд

Белгородцев предупреждают о гололёде

Во вторник, 6 февраля, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдёт снег, сохранится гололёд. Температура воздуха упадёт до -6 °С ночью, однако днём потеплеет. Прогноз погоды на завтрашний день опубликовали в пресс-службе регионального МЧС.
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Погода

Завтра, 6 февраля, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Возможно выпадение снега и мокрого снега, на дорогах сохранится гололедица. Порывы ветра западной четверти составят 7-12 м/с.

В регионе температура воздуха ночью опустится до -6…-1 °С. В светлое время суток ожидается от -3 °С до +2 °С.

В Белгороде в ночь на вторник, 6 февраля, столбик термометра опустится до -3 °С. Днём температура составит около 0 °С, ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что в Белгородской области 5 февраля введут жёлтый уровень погодной опасности. Причина — сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 м/с.

Стало известно, что жёлтый уровень из-за непогоды продолжит действовать и 6 февраля. Только в этом случае опасность представляет гололедица.

Жёлтый уровень опасности готовы объявить в Белгородской области из-за непогоды
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#Общество#Белгородская область#Погода#Непогода#Снег#Гололедица#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород#Мокрый снег#Жёлтый уровень опасности#Александра Склярова
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