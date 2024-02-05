Любителям «Элегантных дискотек» рассказали, куда теперь ходить на танцы

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
«Элегантные дискотеки» теперь будут проводить в Центре народного творчества в Белгороде. 2 февраля дискотеку уже провели в новом месте. Участники дискотеки отметили, что рады возобновлению танцев в центре после ремонта, и попросили, чтобы на танцполе звучали танго, вальс и живая музыка.
Во время дискотеки 2 февраля выбрали также короля и королеву бала. Ими стали Татьяна Атаманская и Анатолий Бойко.
Известно, что дискотеки будут проходить по пятницам с 18:00 до 20:00.
Напомним, что ранее танцоры были недовольны старой музыкой во время «Элегантных дискотек». Бел.Ру позже выяснило, что программу проведения мероприятия утверждает художественный руководитель учреждения, которое организует танцы. А при выборе музыки учитывают популярность композиций, возраст посетителей дискотеки и их пожелания, заявили в мэрии.