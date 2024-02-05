Любителям «Элегантных дискотек» рассказали, куда теперь ходить на танцы

«Элегантные дискотеки» теперь будут проводить в Центре народного творчества в Белгороде. 2 февраля дискотеку уже провели в новом месте. Участники дискотеки отметили, что рады возобновлению танцев в центре после ремонта, и попросили, чтобы на танцполе звучали танго, вальс и живая музыка.