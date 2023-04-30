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В Белгороде стартовал сезон «элегантных дискотек»

30 апреля 2023, 08:29
Фото: 1MI
Традиционно танцы проходят в парке Победы. О старте сезона рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Как сообщил губернатор, 29 апреля в Белгороде начался сезон «элегантных дискотек». Это те дискотеки, на которые по вечерам в районе парка Победы приходят люди старшего возраста.

Они танцуют, улыбаются, разговаривают друг с другом, знакомятся — живут полной жизнью. Они образец для всех, более молодых поколений. Они настоящие молодцы.
Вячеслав Гладков

Напомним, в прошлом году танцоры «элегантной дискотеки» были недовольны старой музыкой. Они пожаловались Гладкову.

В мэрии Белгорода журналистам Бел.Ру рассказали, что организацией концертно-развлекательных программ «Элегантной дискотеки» занимаются Дворец культуры «Энергомаш», «Дом офицеров», «Центр досуга» и городской Центр народного творчества «Сокол».

Подбирает музыку звукооператор, а программу проведения утверждает художественный руководитель учреждения, которое организует мероприятие.

В мэрии Белгорода рассказали, кто выбирает музыку для «Элегантной дискотеки»
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#Кристина Семенчук#Элегантная дискотека#Парк Победы#Сезон#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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