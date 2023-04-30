В Белгороде стартовал сезон «элегантных дискотек»

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Как сообщил губернатор, 29 апреля в Белгороде начался сезон «элегантных дискотек». Это те дискотеки, на которые по вечерам в районе парка Победы приходят люди старшего возраста.
Они танцуют, улыбаются, разговаривают друг с другом, знакомятся — живут полной жизнью. Они образец для всех, более молодых поколений. Они настоящие молодцы.
Вячеслав Гладков
Напомним, в прошлом году танцоры «элегантной дискотеки» были недовольны старой музыкой. Они пожаловались Гладкову.
В мэрии Белгорода журналистам Бел.Ру рассказали, что организацией концертно-развлекательных программ «Элегантной дискотеки» занимаются Дворец культуры «Энергомаш», «Дом офицеров», «Центр досуга» и городской Центр народного творчества «Сокол».
Подбирает музыку звукооператор, а программу проведения утверждает художественный руководитель учреждения, которое организует мероприятие.