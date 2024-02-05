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Элегантная дискотека

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2024
Любителям «Элегантных дискотек» рассказали, куда теперь ходить на танцы
Танцпол будет работать по пятницам. Подробности сообщает министерство культуры Белгородской области.
5 февраля, 11:15
2023
«Элегантные дискотеки» в Белгороде перенесут в другое место
Танцевальное мероприятие для пенсионеров будут устраивать в ГЦНТ «Сокол». Новое расписание организаторы пообещали опубликовать позднее, отмечает городская администрация.
2 октября 2023, 07:39
В Белгороде стартовал сезон «элегантных дискотек»
Традиционно танцы проходят в парке Победы. О старте сезона рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
30 апреля 2023, 08:29
2022
Танцоры «Элегантной дискотеки» в Белгороде недовольны старой музыкой
Необычное обращение поступило губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в ходе вечернего прямого эфира 27 июля.
27 июля 2022, 17:30

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